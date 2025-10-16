-->
|
La voce della Politica
|Mignoli: Difendere i ragazzi da droga e criminalità
16/10/2025
|A seguito della vasta operazione antimafia condotta dai Carabinieri di Matera e Pisticci, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e dalla Procura per i Minorenni di Potenza, che ha coinvolto anche alcuni adolescenti, la Garante per lInfanzia e lAdolescenza della Basilicata, Rossana Mignoli, esprime profonda preoccupazione per il coinvolgimento di giovani in attività legate al traffico di droga e alla criminalità organizzata.
"Come ha sottolineato la Procuratrice della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, dott.ssa Anna Gloria Piccininni, è indispensabile rafforzare la rete educativa e sociale composta da scuole, famiglie, servizi territoriali e comunità locali affinché ogni possibile segnale di disagio o rischio venga colto e accompagnato in tempo. La prevenzione è la forma più alta di protezione", dichiara la Garante Mignoli.
La Garante richiama inoltre lattenzione sul pericolo rappresentato dalla diffusione delle sostanze stupefacenti tra i giovani, che mina la salute, la libertà e il futuro delle nuove generazioni. "Difendere i ragazzi dalla droga aggiunge significa offrire loro alternative, ascolto, spazi di crescita e fiducia nelle istituzioni. È un impegno che deve unire tutti, senza eccezioni".
Infine, la Garante evidenzia un aspetto significativo emerso dalle indagini: la possibile origine della segnalazione indirettamente riconducibile a un ragazzo, attraverso contenuti pubblicati sui social network. "Anche un gesto spontaneo o un segnale condiviso online conclude Mignoli sono campanelli d'allarme che possono diventare un elemento prezioso per far emergere situazioni di rischio. È la dimostrazione che i giovani, se ascoltati e sostenuti, possono contribuire concretamente alla tutela della legalità e dei loro coetanei".
Lo riporta una nota stampa della Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, Rossana Mignoli
|
archivio
|La Voce della Politica
|16/10/2025 - Affidopoli lucana: le opposizioni chiedono chiarezza alla Regione
Non siamo di fronte a semplici irregolarità amministrative, ma a notizie di stampa che descrivono la possibile esistenza di società fittizie, firme falsificate e furti didentità legati ad affidamenti pubblici regionali. Se confermate, sarebbero circostanze di estrema gravi...-->continua
|
|
|16/10/2025 - Inizia in IV Commissione il percorso della proposta di legge del M5S sul randagismo
Potenza, 16 ottobre 2025 È iniziato oggi in Quarta Commissione consiliare il percorso della proposta di legge regionale del Movimento 5 Stelle, a firma delle consigliere Alessia Araneo e Viviana Verri, per una riforma complessiva della normativa sulla tutela...-->continua
|
|
|16/10/2025 - Ruoti: aperte le iscrizioni per operatori economici alla CUC Basilicata
Il Comune di Ruoti informa che sono aperte le iscrizioni per gli operatori economici interessati a partecipare alle procedure di appalto gestite dalla CUC Basilicata. Le imprese potranno prendere parte a procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture e...-->continua
|
|
|16/10/2025 - Polese: ''Cantina di Venosa premiata, la Basilicata modello di eccellenza''
Potenza, 16 ottobre 2025. Il terzo riconoscimento consecutivo ottenuto dalla Cantina di Venosa nell'ambito di Industria Felix - LItalia sostenibile che compete è la prova tangibile che la Basilicata è capace di coniugare tradizione, etica del lavoro e vis...-->continua
|
|
|16/10/2025 - Disabilità, Padula e Mele: Rafforzare rete di tutela dei diritti
Si è svolto questa mattina, presso la sede del Consiglio regionale della Basilicata, un incontro tra la Garante regionale delle persone con disabilità, Marika Padula, e il Garante provinciale della disabilità di Potenza, Stefano Mele.
Lincontro, svol...-->continua
|
|
|16/10/2025 - Mignoli: Difendere i ragazzi da droga e criminalità
A seguito della vasta operazione antimafia condotta dai Carabinieri di Matera e Pisticci, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e dalla Procura per i Minorenni di Potenza, che ha coinvolto anche alcuni adolescenti, la Garante per lInfanzia e lAdo...-->continua
|
|
|16/10/2025 - UGL su incontro Accenture Outsourcing e Datacontact
Nella giornata di ieri si è svolto lincontro, in modalità mista presso Unindustria, tra una delegazione della RTI formata da Accenture Outsourcing e Datacontact, il soggetto entrante nel cambio di appalto del servizio Enel Back Office & Quality Management Lot...-->continua
|
|