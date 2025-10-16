A seguito della vasta operazione antimafia condotta dai Carabinieri di Matera e Pisticci, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e dalla Procura per i Minorenni di Potenza, che ha coinvolto anche alcuni adolescenti, la Garante per lInfanzia e lAdolescenza della Basilicata, Rossana Mignoli, esprime profonda preoccupazione per il coinvolgimento di giovani in attività legate al traffico di droga e alla criminalità organizzata.



"Come ha sottolineato la Procuratrice della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, dott.ssa Anna Gloria Piccininni, è indispensabile rafforzare la rete educativa e sociale  composta da scuole, famiglie, servizi territoriali e comunità locali  affinché ogni possibile segnale di disagio o rischio venga colto e accompagnato in tempo. La prevenzione è la forma più alta di protezione", dichiara la Garante Mignoli.



La Garante richiama inoltre lattenzione sul pericolo rappresentato dalla diffusione delle sostanze stupefacenti tra i giovani, che mina la salute, la libertà e il futuro delle nuove generazioni. "Difendere i ragazzi dalla droga  aggiunge  significa offrire loro alternative, ascolto, spazi di crescita e fiducia nelle istituzioni. È un impegno che deve unire tutti, senza eccezioni".



Infine, la Garante evidenzia un aspetto significativo emerso dalle indagini: la possibile origine della segnalazione indirettamente riconducibile a un ragazzo, attraverso contenuti pubblicati sui social network. "Anche un gesto spontaneo o un segnale condiviso online  conclude Mignoli  sono campanelli d'allarme che possono diventare un elemento prezioso per far emergere situazioni di rischio. È la dimostrazione che i giovani, se ascoltati e sostenuti, possono contribuire concretamente alla tutela della legalità e dei loro coetanei".



Lo riporta una nota stampa della Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, Rossana Mignoli