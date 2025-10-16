Potenza, 16 ottobre 2025. Il terzo riconoscimento consecutivo ottenuto dalla Cantina di Venosa nell'ambito di Industria Felix - LItalia sostenibile che compete è la prova tangibile che la Basilicata è capace di coniugare tradizione, etica del lavoro e visione del futuro. Questo successo, unito alla recente nomina del Vulture quale Città italiana del vino 2026, conferma il ruolo di avanguardia del comparto vitivinicolo ed enogastronomico lucano. Così il capogruppo di Orgoglio Lucano - Italia Viva in Consiglio regionale Mario Polese.

La premiazione, si è svolta ieri in Campidoglio. La Cantina di Venosa è stata inserita tra le 94 imprese più virtuose d'Italia per i risultati economici e l'impegno nei criteri Esg (Environment, social, governance), valutati da Cerved rating agency. Polese dichiara ancora: Voglio rivolgere le mie congratulazioni al presidente Francesco Perillo, al direttore Antonio Teora e a tutti i 350 soci viticoltori. La loro visione non solo rafforza il marchio dell'Aglianico del Vulture Doc e Docg nel mondo, ma stabilisce un imprescindibile standard di vitivinicoltura responsabile per l'intero Sud Italia. Polese sottolinea l'importanza di questo risultato in una prospettiva più ampia: A poche settimane dalla straordinaria vittoria del Vulture come Città italiana del vino 2026, il riconoscimento a Cantina di Venosa sigilla la duplice eccellenza del nostro territorio. Il Vulture non è solo unarea geografica vocata, ma un distretto culturale, produttivo e ambientale che sta dimostrando al Paese come si possa competere a livello nazionale e internazionale con un'offerta di altissima qualità. Il consigliere di Ol - IV conclude ribadendo l'impegno politico: Questi successi ci spingono a investire con ancora maggiore determinazione sul comparto enogastronomico lucano trainato dal settore vitivinicolo. E un pilastro fondamentale della nostra economia e della nostra identità storica e turistica.

