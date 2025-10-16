-->
|Ruoti: aperte le iscrizioni per operatori economici alla CUC Basilicata
16/10/2025
|Il Comune di Ruoti informa che sono aperte le iscrizioni per gli operatori economici interessati a partecipare alle procedure di appalto gestite dalla CUC Basilicata. Le imprese potranno prendere parte a procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture e prestazioni tecniche per i Comuni aderenti, contribuendo allo sviluppo economico locale e rafforzando la collaborazione tra le amministrazioni.
La CUC Basilicata, nata dal progetto Innovation Technology Basilicata e finanziata con 60.000 dal PSR Basilicata 2014-2020, utilizza una piattaforma IT per la centralizzazione delle committenze pubbliche, garantendo maggiore efficienza, trasparenza e accessibilità. Il Comune di Ruoti è soggetto attuatore delliniziativa, che coinvolge 10 Comuni del territorio.
Gli operatori interessati possono iscriversi e consultare i requisiti sul portale della CUC Basilicata https://www.cucbasilicata.it
o contattare lUfficio del Comune di Ruoti. La piattaforma rimane aperta in modalità continuativa con aggiornamenti costanti.
