Non siamo di fronte a semplici irregolarità amministrative, ma a notizie di stampa che descrivono la possibile esistenza di società fittizie, firme falsificate e furti didentità legati ad affidamenti pubblici regionali. Se confermate, sarebbero circostanze di estrema gravi... -->continua

Potenza, 16 ottobre 2025  È iniziato oggi in Quarta Commissione consiliare il percorso della proposta di legge regionale del Movimento 5 Stelle, a firma delle consigliere Alessia Araneo e Viviana Verri, per una riforma complessiva della normativa sulla tutela... -->continua

Il Comune di Ruoti informa che sono aperte le iscrizioni per gli operatori economici interessati a partecipare alle procedure di appalto gestite dalla CUC Basilicata. Le imprese potranno prendere parte a procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture e... -->continua

Potenza, 16 ottobre 2025. Il terzo riconoscimento consecutivo ottenuto dalla Cantina di Venosa nell'ambito di Industria Felix - LItalia sostenibile che compete è la prova tangibile che la Basilicata è capace di coniugare tradizione, etica del lavoro e vis... -->continua

Si è svolto questa mattina, presso la sede del Consiglio regionale della Basilicata, un incontro tra la Garante regionale delle persone con disabilità, Marika Padula, e il Garante provinciale della disabilità di Potenza, Stefano Mele. Lincontro, svol... -->continua