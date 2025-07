Il Consiglio regionale della Basilicata è convocato venerdì 1° agosto 2025, alle ore 15.00, nell’Aula Dinardo, sita al piano terra del Palazzo della Giunta regionale, in via Verrastro n. 4 a Potenza.

All’ordine del giorno dei lavori dell’Assemblea, le nomine di competenza del Consiglio regionale. Prima, la designazione di 4 esperti per integrare la composizione del Comitato regionale contro l’inquinamento atmosferico in ottemperanza delle prescrizioni di cui all’articolo 8, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 23/1986 (Decreto 19 giugno 2025, n. 38).



A seguire, la nomina dei componenti della Commissione per gli interventi assistiti con gli Animali (IAA): uno psicologo-psicoterapeuta in possesso di qualifica riconosciuta e con esperienza in IAA; un esperto coadiutore del cane, del gatto e del coniglio; un medico veterinario esperto in comportamento animale e con competenza in IAA; un etologo con competenza in IAA; due rappresentanti delle associazioni del privato sociale operanti nell’ambito degli IAA; un educatore cinofilo specializzato in IAA; un neuropsichiatra o psichiatra quale rappresentante dell’Ordine dei medici; un rappresentante dell’Ordine dei veterinari; un coadiutore del cavallo e dell’asino con comprovata esperienza (Decreto 19 giugno 2925, n. 39).



Successivamente, all’attenzione dell’Aula, la designazione di 4 rappresentanti regionali effettivi e 7 rappresentanti regionali supplenti del Comitato misto paritetico sulla regolamentazione delle servitù militari (Decreto 19 giugno 2025, n. 40).



Infine, la designazione, di competenza del Consiglio regionale, di una componente per integrare la Commissione regionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna (Decreto 19 giugno 2025, n. 41).



La riunione del Consiglio regionale sarà trasmessa in web streaming (su PC, smartphone e tablet) sui siti del Consiglio regionale e della Regione Basilicata. Sarà inoltre possibile seguirla attraverso il profiloX.