“Senza tema di smentita l’attività di opposizione e di proposta, di pressione sul tema della governance, in particolare con lo scippo fatto con Acque del Sud spa, ha portato il primo effetto: sarebbe in discussione il ritiro dell’emendamento dal Dl economico in materia di proroga al 2044 dei titoli concessori liberi. Se fosse così, e se il ritiro dovesse concretizzarsi, sarebbe anche una nostra netta vittoria, perché l’emendamento, come abbiamo scritto e detto in Consiglio sollevando la questione, sarebbe stato un altro bel ‘buffetto’ alle istituzioni lucane. Se invece l’emendamento dovesse restare o essere riformulato in maniera errata si tratterebbe di un ulteriore tradimento della Basilicata, per mano di Bardi e del centrodestra”. Lo dichiara il capogruppo del Partito democratico in Consiglio regionale, Piero Lacorazza.



“Sul tema, in particolare nelle ultime settimane – prosegue l’esponente del Pd – abbiamo tanto dibattuto, dal Consiglio regionale alla conferenza stampa nelle quali abbiamo proposto, peraltro, di avviare l’iter previsto dal comma 2 dell’art. 121 della Costituzione per riequilibrare al meglio le relazioni tra la Basilicata, le Regioni e lo Stato centrale. Se corrispondesse al vero il ritiro dell’emendamento e il silenzio che al momento ha accompagnato questa scelta, si tratterebbe di una vittoria a cui dovrebbe seguire una legge regionale che intervenga nella filiera della risorsa idrica, attraverso le cosiddette derivazioni connesse, ad esempio, all’idroelettrico. Ma più in generale crediamo che vi siano spazi da verificare nella cosiddetta potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni, ai sensi dell'articolo 117, nella materia della ‘produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia’. Ancora una volta a un no affianchiamo la proposta”.



“La complessità della materia - evidenzia - dovrebbe impegnare la Giunta regionale a regolare questa vicenda che con chiara evidenza incrocia bacini idrici ed invasi, in particolare in Basilicata. È uno spazio normativo da verificare, è un fatto che potrebbe essere messo sul tavolo della governance della risorsa idrica. Noi valuteremo il merito. E, tuttavia, tale legge è presente in altre Regioni e peraltro andrebbe anche articolata rispetto all’evoluzione della normativa che regola le energie prodotte da fonti rinnovabili connesse al ‘governo del territorio’, altra materia concorrente tra Stato e Regioni”.



“Infine tale scelta – conclude Lacorazza - non andrebbe caricata di enfasi eccessiva (es. ‘ritorna ai lucani il rubinetto dell’acqua!) poiché questa strada non può essere sostitutiva della scelta compiuta e sbagliata con lo squilibrato assetto dato ad Acque del Sud spa e dalla valutazione che andrebbe fatta nel punto di intersezione con potenziali partner operativi ed Acquedotto Lucano”.