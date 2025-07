Dopo l’ennesima rottura della condotta idrica causata dai lavori in corso e la conseguente interruzione dell’erogazione dell’acqua, il consigliere comunale di Policoro, Pino Ferrara, chiede al sindaco di sospendere i lavori per la posa della fibra ottica durante il mese di agosto.



In una nota stampa diffusa anche sui social, Ferrara dichiara:



"Considerando che ogni giorno, a causa dei lavori per la posa in opera della fibra ottica, si verificano rotture alle tubazioni idriche, ho chiesto ufficialmente al sindaco Enrico Bianco, se possibile, la sospensione degli interventi durante questo periodo di vacanze estive."



il comunicato del Acquedotto

POLICORO: Per un guasto causato dai lavori della ditta della Fibra sulla condotta principale che alimenta l'intero abitato di Policoro l'erogazione idrica subira' una sospensione necessaria ed urgente dalle 21:00 circa del 29/07/2025. Salvo ulteriori e diverse comunicazioni.