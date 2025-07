«Fantastico Medioevo è un’iniziativa di grande valore culturale, che mira a far luce su un periodo storico complesso e affascinante, in cui la Basilicata ha avuto un ruolo centrale. È fondamentale che un progetto così ambizioso sappia valorizzare gli attori, le storie e i luoghi che hanno reso il nostro territorio protagonista di vicende storiche determinanti, ancora oggi vive nella memoria e nel patrimonio dei nostri paesi».



Così il consigliere regionale Nicola Morea interviene sul progetto Fantastico Medioevo, sottolineando l’importanza di includere nel percorso narrativo e promozionale dell’iniziativa alcuni dei luoghi simbolo del Medioevo lucano.



“Penso a Tricarico e alla sua imponente Torre Normanna, a Irsina, con la sua stessa eredità architettonica, ma soprattutto alla Battaglia di Montepeloso del 1041, scontro decisivo tra normanni e bizantini che segnò la vittoria dei primi e la successiva nascita della Contea di Puglia con Melfi capitale. Un evento cruciale che determinò la costituzione di dodici baronie, tra cui Montepeloso (oggi Irsina), Venosa, Acerenza, Lavello, Monopoli, Frigento, Trani, Minervino, Ascoli Satriano e Monte Sant’Angelo. E ancora, al Castello del Malconsiglio di Miglionico e al Castello Sichinulfo di Grottole».



«Si tratta di una pagina di storia fondamentale per comprendere gli sviluppi dei secoli successivi: per questo ritengo che un progetto serio come Fantastico Medioevo non possa prescindere dall’includere questi fatti, questi luoghi e i personaggi che li hanno attraversati».



Il consigliere Morea annuncia infine il proprio impegno per garantire che tali siti siano inseriti nel protocollo operativo e nelle azioni concrete del progetto:



«Mi farò promotore di tutte le iniziative necessarie affinché questi luoghi trovino lo spazio che meritano all’interno del percorso culturale e di valorizzazione che Fantastico Medioevo