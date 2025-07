Europa Verde e Alleanza Verdi e Sinistra continuano a crescere, nei sondaggi e soprattutto nei territori.

Un segnale chiaro che arriva dalle comunità locali e dai cittadini, che chiedono una politica nuova, fondata su giustizia sociale, transizione ecologica, tutela del territorio e dei beni comuni. La nostra alleanza si consolida non solo come forza in ascesa nei consensi, ma come presidio reale e credibile nei territori della Basilicata.

È da qui che ripartiamo: da un impegno rinnovato, da una presenza capillare che vogliamo rafforzare in ogni comune e in ogni provincia, a partire da quella di Potenza.

Per questo accogliamo con entusiasmo l’elezione di Delia D’Eugenio e Lucio Libonati a nuovi Portavoce provinciali di Europa Verde-AVS per la Provincia di Potenza. Due figure competenti, radicate sul territorio e pronte a dare voce, con determinazione, ai valori dell’Alleanza Verdi e Sinistra.

A loro va il nostro più sincero augurio di buon lavoro e il pieno sostegno, così come il ringraziamento a tutte le donne e gli uomini che stanno scegliendo di costruire con noi un’alternativa politica concreta per la Basilicata.

Una regione che ha bisogno di visione, coerenza e coraggio. E noi ci siamo.