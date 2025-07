In merito alle indiscrezioni pubblicate oggi dal Quotidiano del Sud – Basilicata, le liste che hanno sostenuto la candidatura di Roberto Cifarelli a Sindaco di Matera ritengono doveroso smentire tali indiscrezioni.



Dopo il Consiglio comunale del 7 luglio nessuna interlocuzione formale o informale è avvenuta tra il sindaco Nicoletti ed il già candidato sindaco Roberto Cifarelli. Qualsiasi interlocuzione politica o istituzionale che il sindaco di Matera volesse intraprendere con la coalizione che ha sostenuto Roberto Cifarelli deve avvenire formalmente e direttamente alla presenza del nostro candidato sindaco, in un quadro di correttezza, trasparenza e rispetto del mandato elettorale conferito dai cittadini.



Ribadiamo che ad oggi nessun incontro ufficiale è stato concordato o svolto con le liste rappresentate da Roberto Cifarelli.





Matera, 12 luglio 2025



Le liste a sostegno di Roberto Cifarelli, candidato sindaco:

Materia Futura, Matera Democratica, Azione per Matera, Periferie per Matera, Socialisti e più Matera, Volt, Basilicata Casa Comune per Matera