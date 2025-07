La Giunta regionale ha recepito ufficialmente l’Intesa tra Stato e Regioni del 17 aprile 2025 per l’attuazione del Piano Nazionale di Contrasto all’Antibiotico-Resistenza (PNCAR) 2022-2025. Lo annuncia l’Assessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, sottolineando l’importanza di questo provvedimento “che mira a tutelare la salute pubblica attraverso un uso più consapevole e responsabile degli antibiotici”.



“La resistenza agli antibiotici è una delle principali minacce per la salute globale – dichiara l’assessore – Attraverso questa delibera di recepimento, la Regione Basilicata si impegna ad attuare interventi mirati per prevenire e contrastare il fenomeno, con il sostegno di un finanziamento complessivo di oltre 1,2 milioni di euro per il triennio 2023-2025”.



Alla Basilicata sono stati assegnati 405.311 euro per ciascuna annualità, fondi che saranno destinati ad azioni concrete come la sorveglianza dei microrganismi resistenti, la formazione degli operatori sanitari, la promozione dell’uso appropriato degli antibiotici e l’informazione ai cittadini.



“Questo intervento – prosegue Latronico – rappresenta un passo importante per garantire cure efficaci anche in futuro. Gli antibiotici sono una risorsa preziosa che rischiamo di perdere se non usata con attenzione. Con il PNCAR vogliamo rafforzare la prevenzione, migliorare la qualità dell’assistenza e tutelare la salute delle future generazioni”.



La Regione Basilicata ha già avviato le prime azioni previste dal Piano e, in linea con gli obiettivi nazionali, ha programmato nuove attività da realizzare entro il 2026. Inoltre, sarà istituito un Gruppo Tecnico regionale che coordinerà tutte le iniziative e monitorerà costantemente i risultati raggiunti.



“Lavoriamo con responsabilità – conclude l’assessore – per garantire alla nostra comunità un sistema sanitario sempre più attento, sostenibile ed efficace. Il contrasto all’antibiotico-resistenza non è solo una questione sanitaria, ma una sfida di civiltà che ci riguarda tutti”.