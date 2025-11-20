HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
Weekend instabile in Basilicata: crollo delle temperature

20/11/2025



Da sabato è previsto un peggioramento del tempo anche in Basilicata, con freddo, pioggia e qualche nevicata in alta quota. Il ciclone interesserà gran parte dell’Italia: la giornata trascorrerà con precipitazioni irregolari alternate a pause asciutte e schiarite. Le temperature massime saranno comprese tra 6 e 13 gradi, mentre i valori notturni scenderanno ulteriormente, accompagnati da venti forti. Dal 21-22 novembre affluirà aria fredda direttamente dalla Scandinavia, provocando un crollo verticale dei termometri con valori ben sotto le medie stagionali. Il maltempo insisterà sul Centro-Sud e sulle Isole maggiori, con piogge intense e nubifragi, in particolare sui versanti tirrenici di Campania, Basilicata e Calabria, con nevicate previste sui rilievi più alti. Domenica 23 novembre il vortice si allontanerà, portando un clima più asciutto che potrebbe non durare molto.


 


Foto SKYTG24 ilMeteo.it




