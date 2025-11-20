|
|Eccellenza Basilicata. Tricarico, ufficiale larrivo di Marco Rafanelli
20/11/2025
|Il Tricarico, squadra lucana militante in Eccellenza, annuncia il nuovo acquisto: Marco Rafanelli, classe 2007, punta centrale moderna, entra a far parte del reparto offensivo rossoblù. La notizia è stata ufficializzata da Gabriele Pio Piccolo tramite nota stampa. Rafanelli arriva con un percorso di crescita costante, dalle esperienze giovanili nella Football Academy Molfetta, Real Olimpia Terlizzi e Borgorosso Molfetta, fino alla stagione 2024/2025 con la Fidelis Andria, dove si è distinto in Juniores Nazionale, Serie D e Juniores Cup. Nellultima parte di campionato ha maturato esperienza in Eccellenza con il Taranto, dimostrando tecnica, agilità negli 1 contro 1 e personalità in area di rigore. Il Tricarico accoglie Rafanelli come investimento sul presente e sul futuro, portando freschezza, talento e fame di crescita. Loperazione, curata da GC Sport Consultants
CRONACA
SPORT
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua