HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
Eccellenza Basilicata. Tricarico, ufficiale larrivo di Marco Rafanelli

20/11/2025



Il Tricarico, squadra lucana militante in Eccellenza, annuncia il nuovo acquisto: Marco Rafanelli, classe 2007, punta centrale moderna, entra a far parte del reparto offensivo rossoblù. La notizia è stata ufficializzata da Gabriele Pio Piccolo tramite nota stampa. Rafanelli arriva con un percorso di crescita costante, dalle esperienze giovanili nella Football Academy Molfetta, Real Olimpia Terlizzi e Borgorosso Molfetta, fino alla stagione 2024/2025 con la Fidelis Andria, dove si è distinto in Juniores Nazionale, Serie D e Juniores Cup. Nellultima parte di campionato ha maturato esperienza in Eccellenza con il Taranto, dimostrando tecnica, agilità negli 1 contro 1 e personalità in area di rigore. Il Tricarico accoglie Rafanelli come investimento sul presente e sul futuro, portando freschezza, talento e fame di crescita. Loperazione, curata da GC Sport Consultants


ALTRE NEWS

CRONACA

20/11/2025 - Weekend instabile in Basilicata: crollo delle temperature
20/11/2025 - Crisi idrica in Basilicata: i sindaci del Vulture chiedono lo stato demergenza
19/11/2025 - Acquedotto Lucano, conti in attivo nonostante le difficoltà: approvato bilancio
19/11/2025 - Potenza: 5 avvisi orali emessi dal Questore contro persone a rischio criminalità

SPORT

20/11/2025 - Eccellenza Basilicata. Tricarico, ufficiale larrivo di Marco Rafanelli
20/11/2025 -  La Rinascita Lagonegro in visita all'Istituto Penale Minorile di Potenza
19/11/2025 - Il Francavilla vola ai quarti di Coppa, ai rigori eliminato il Fasano
19/11/2025 - CONI BASILICATA; il 21 novembre consegna Onorificenze

Sommario Cronaca                        Sommario Sport












    

Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo