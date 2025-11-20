HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
Crisi idrica in Basilicata: i sindaci del Vulture chiedono lo stato demergenza

20/11/2025



Nove sindaci del Vulture – Atella, Barile, Filiano, Ginestra, Lavello, Melfi, Rionero, Ripacandida e Venosa – hanno scritto a Regione Basilicata, Acquedotto Lucano e Protezione civile chiedendo la dichiarazione dello stato di emergenza idrica, denunciando difficoltà già evidenti e la persistente assenza di piogge. La crisi è stata confermata anche dall’Osservatorio dell’Autorità di Bacino, che ha rilevato gravi criticità: per il settore potabile si parla di “severità idrica elevata” negli schemi Basento-Camastra-Agri, Vulture-Melfese, Collina Materana e fascia jonica, mentre per l’irrigazione l’intera Basilicata è in severità alta, con forti problemi negli invasi di Monte Cotugno e Pertusillo. Sulla situazione è intervenuta anche l’opposizione di centrosinistra, accusando la Giunta regionale di inerzia, assenza di risorse e mancanza di una strategia per il comparto agricolo, già provato da costi in aumento e carenza d’acqua. Secondo i consiglieri, serve una decisione immediata e una guida politica chiara per tutelare un settore definito “pilastro economico e sociale” della regione.




ALTRE NEWS

CRONACA

20/11/2025 - Weekend instabile in Basilicata: crollo delle temperature
20/11/2025 - Crisi idrica in Basilicata: i sindaci del Vulture chiedono lo stato demergenza
19/11/2025 - Acquedotto Lucano, conti in attivo nonostante le difficoltà: approvato bilancio
19/11/2025 - Potenza: 5 avvisi orali emessi dal Questore contro persone a rischio criminalità

SPORT

20/11/2025 - Eccellenza Basilicata. Tricarico, ufficiale larrivo di Marco Rafanelli
20/11/2025 -  La Rinascita Lagonegro in visita all'Istituto Penale Minorile di Potenza
19/11/2025 - Il Francavilla vola ai quarti di Coppa, ai rigori eliminato il Fasano
19/11/2025 - CONI BASILICATA; il 21 novembre consegna Onorificenze

Sommario Cronaca                                  Sommario Sport
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



 



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo