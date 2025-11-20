Nove sindaci del Vulture – Atella, Barile, Filiano, Ginestra, Lavello, Melfi, Rionero, Ripacandida e Venosa – hanno scritto a Regione Basilicata, Acquedotto Lucano e Protezione civile chiedendo la dichiarazione dello stato di emergenza idrica, denunciando difficoltà già evidenti e la persistente assenza di piogge. La crisi è stata confermata anche dall’Osservatorio dell’Autorità di Bacino, che ha rilevato gravi criticità: per il settore potabile si parla di “severità idrica elevata” negli schemi Basento-Camastra-Agri, Vulture-Melfese, Collina Materana e fascia jonica, mentre per l’irrigazione l’intera Basilicata è in severità alta, con forti problemi negli invasi di Monte Cotugno e Pertusillo. Sulla situazione è intervenuta anche l’opposizione di centrosinistra, accusando la Giunta regionale di inerzia, assenza di risorse e mancanza di una strategia per il comparto agricolo, già provato da costi in aumento e carenza d’acqua. Secondo i consiglieri, serve una decisione immediata e una guida politica chiara per tutelare un settore definito “pilastro economico e sociale” della regione.