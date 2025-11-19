Si terrà il prossimo venerdì 21 novembre, con inizio alle 17.30, la cerimonia di Consegna delle Onorificenze sportive, uno degli appuntamenti più attesi dell'anno che celebra le eccellenze del mondo sportivo regionale, riconosciute a livello nazionale dal CONI.

Questanno la Cerimonia cambia location, ad ospitarci sarà una delle eccellenze lucane riconosciuta in tutto il mondo: l'Amaro Lucano. Sarà proprio negli eleganti spazi del Museo Essenza di Pisticci Scalo, precisamente nella sala "Canteria", che saranno consegnate le Medaglie agli atleti, le Palme ai tecnici e le Stelle a dirigenti e società per il merito sportivo acquisito negli anni.



Tra le novità, inoltre, i premi "Orgoglio Sportivo Lucano", dedicati alla carriera dei lucani divenuti dirigenti federali a livello nazionale.





Di seguito lelenco dei premiati:



ORGOGLIO SPORTIVO LUCANO

Carmine Acquasanta - Vicepresidente nazionale Fed. Ciclismo

Serena Lamastra - Consigliere nazionale FederKombat

Rocchino Lopardo - Consigliere nazionale Fed. Motociclistica

Raffaele Micelli  Consigliere nazionale Fed. Orientamento

Vincenzo Santomassimo - Consigliere nazionale Fed. Pallavolo

Luciano Spera - Consigliere nazionale Fed. Tiro con larco



MEDAGLIE AL VALORE ATLETICO

Decio Restaino  Campione italiano calcio a 5

Davide Sabia  Campione italiano Tiro di Campagna

Pamela Lapolla  3 classificata campionato europeo Hockey

Roller Matera - Squadra femminile Hockey Campione dItalia

Terryana DOnofrio  2° e 3° classificata nel campionato mondiale ed europeo di KARATE, individuale e a squadre









5 PALME DI BRONZO AL MERITO SPORTIVO A TECNICI

Gabriele Albano  Sport da combattimento

Gino Di Carlo - Taekwondo

Antonio Fiore - Scherma

Giuseppe Gianfranco Pace - Basket

Vincenzo Sonnessa  Hockey



9 STELLE DI BRONZO AL MERITO SPORTIVO A DIRIGENTI

Gianfranco Blasi

Marcello Brienza

Serena Lamastra

Lorenzo Morano

Alfonso Taranto

Bartolo Telesca

Domenico Totaro

Gerardo Valvano

Rocco Vita



3 STELLE DI ARGENTO AL MERITO SPORTIVO A DIRIGENTI

Salomone Bevilacqua

Giuseppe Comanda

Angelo La Carpia



1 STELLE DI ORO AL MERITO SPORTIVO A DIRIGENTI

Antonio Larocca



2 STELLE DI BRONZO AL MERITO SPORTIVO A SOCIETÀ

ASD Centro Attività Motoria D'Onofrio

Dynamic Center Soc. Sportiva Dilettantistica SRL



