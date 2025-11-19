|
|CONI BASILICATA; il 21 novembre consegna Onorificenze
19/11/2025
|Si terrà il prossimo venerdì 21 novembre, con inizio alle 17.30, la cerimonia di Consegna delle Onorificenze sportive, uno degli appuntamenti più attesi dell'anno che celebra le eccellenze del mondo sportivo regionale, riconosciute a livello nazionale dal CONI.
Questanno la Cerimonia cambia location, ad ospitarci sarà una delle eccellenze lucane riconosciuta in tutto il mondo: l'Amaro Lucano. Sarà proprio negli eleganti spazi del Museo Essenza di Pisticci Scalo, precisamente nella sala "Canteria", che saranno consegnate le Medaglie agli atleti, le Palme ai tecnici e le Stelle a dirigenti e società per il merito sportivo acquisito negli anni.
Tra le novità, inoltre, i premi "Orgoglio Sportivo Lucano", dedicati alla carriera dei lucani divenuti dirigenti federali a livello nazionale.
Di seguito lelenco dei premiati:
ORGOGLIO SPORTIVO LUCANO
Carmine Acquasanta - Vicepresidente nazionale Fed. Ciclismo
Serena Lamastra - Consigliere nazionale FederKombat
Rocchino Lopardo - Consigliere nazionale Fed. Motociclistica
Raffaele Micelli Consigliere nazionale Fed. Orientamento
Vincenzo Santomassimo - Consigliere nazionale Fed. Pallavolo
Luciano Spera - Consigliere nazionale Fed. Tiro con larco
MEDAGLIE AL VALORE ATLETICO
Decio Restaino Campione italiano calcio a 5
Davide Sabia Campione italiano Tiro di Campagna
Pamela Lapolla 3 classificata campionato europeo Hockey
Roller Matera - Squadra femminile Hockey Campione dItalia
Terryana DOnofrio 2° e 3° classificata nel campionato mondiale ed europeo di KARATE, individuale e a squadre
5 PALME DI BRONZO AL MERITO SPORTIVO A TECNICI
Gabriele Albano Sport da combattimento
Gino Di Carlo - Taekwondo
Antonio Fiore - Scherma
Giuseppe Gianfranco Pace - Basket
Vincenzo Sonnessa Hockey
9 STELLE DI BRONZO AL MERITO SPORTIVO A DIRIGENTI
Gianfranco Blasi
Marcello Brienza
Serena Lamastra
Lorenzo Morano
Alfonso Taranto
Bartolo Telesca
Domenico Totaro
Gerardo Valvano
Rocco Vita
3 STELLE DI ARGENTO AL MERITO SPORTIVO A DIRIGENTI
Salomone Bevilacqua
Giuseppe Comanda
Angelo La Carpia
1 STELLE DI ORO AL MERITO SPORTIVO A DIRIGENTI
Antonio Larocca
2 STELLE DI BRONZO AL MERITO SPORTIVO A SOCIETÀ
ASD Centro Attività Motoria D'Onofrio
Dynamic Center Soc. Sportiva Dilettantistica SRL
