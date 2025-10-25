È Pistoia la Capitale italiana del libro 2026. Lo ha annunciato ieri il ministro della Cultura Alessandro Giuli alla presenza della giuria e dei rappresentanti dei Comuni finalisti riuniti al Collegio Romano. La città toscana, scelta all’unanimità, ha vinto con il progetto “Pistoia: l’avventura del leggere, il coraggio di costruire il futuro”, ottenendo un contributo di 500mila euro per realizzarlo. Niente da fare per Tito, unica finalista lucana, che aveva puntato su identità, diversità e comunità come temi guida del proprio dossier.