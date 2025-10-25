HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
Pielle Matera torna al Palasassi per la terza gara del DR1 Puglia

25/10/2025



Torna sul parquet del PalaSassi la Pielle Matera Basket per la terza giornata della Divisione Regionale 1 Puglia. Appuntamento domani, sabato 25 ottobre alle 18.30 per la sfida allInvicta Molfetta. I pugliesi sono una squadra esperta, che ha vinto la prima sfida in trasferta contro la G.Angel Manfredonia di misura nella prima giornata, per poi cedere il passo allApricena nella prima sfida tra le mura amiche. Una sfida che si preannuncia interessante per la giovane squadra di coach Francesco Losito, pronta a riscattare la non buona prestazione contro laltra squadra molfettese, la Junior, della scorsa settimana.



Dobbiamo fare sicuramente molto meglio dellultima sfida. Siamo partiti troppo lenti e senza cattiveria, non riuscendo mai a prendere il giusto ritmo sia in difesa che, soprattutto in attacco. Abbiamo concesso troppo, soprattutto nel primo quarto, che ha immediatamente posto una chiara direzione alla sfida, in favore dei nostri avversari  racconta il coach biancazzurro, Losito . Senza dubbio dovremo fare molto meglio di così. La gara è stata condizionata da un primo parziale di 8-0 subito nel primo quarto, che ha successivamente influenzato tutto, dalle nostre giocate in attacco alla nostra difesa. Su questo cè da lavorare e abbiamo affrontato anche questo in settimana.



La sfida allInvicta Molfetta, al PalaSassi, si prospetta interessante sotto tanti punti di vista. Di fronte, la Pielle Matera Basket avrà una squadra esperta, ricca di giocatori di categoria e che in passato hanno anche calcato altri palcoscenici. Senza dubbio sarà un bel banco di prova per Gabriele Petronella e compagni. Il top scorer biancazzurro, assieme ai compagni, sarà chiamato davanti al pubblico amico ad un test probante, soprattutto per lesperienza che lInvicta Molfetta potrà portare sul parquet materano. Conosciamo lesperienza che porta con sé la nostra prossima avversaria  riprende Losito . Sarà sicuramente un test importante e probante per i nostri ragazzi. Saremo chiamati a migliorare gli aspetti negativi che ci hanno accompagnato nella trasferta di Molfetta, facendo meglio sin dai primi minuti. Abbiamo lavorato bene e con costanza in palestra in settimana e siamo pronti ad affrontare il prossimo incontro.



Lappuntamento con la palla a due è per domani alle ore 18.30 al PalaSassi dove il pubblico materano e gli appassionati della palla a spicchi della città dei Sassi sono invitati a sostenere il gruppo biancazzurro.


