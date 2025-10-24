HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
Aggressione a Roseto Capo Spulico: fermate 4 persone

24/10/2025



Sono stati fermati quattro sospetti, come scrivono i colleghi del Corriere della Calabria, per la lite che lo scorso 23 ottobre a Roseto Capo Spulico, nei pressi del campo sportivo, ha gravemente ferito un giovane di Senise in Basilicata. Il ragazzo era assieme a due amici, un albanese e una cilena. L’attacco, avvenuto all’alba, ha visto i quattro aggressori, armati di mazze da baseball e di un machete, scendere da un’auto e colpire le vittime senza preavviso. Il giovane di Senise è stato trasportato d’urgenza in ospedale a Cosenza in condizioni disperate, mentre un altro giovane coinvolto è stato dimesso la sera stessa. La ragazza cilena è rimasta illesa. Le indagini dei Carabinieri di Cassano all'Ionio, coordinate dal comando provinciale di Cosenza, hanno rapidamente identificato e fermato i quattro sospetti, di età compresa tra 20 e 24 anni, tre stranieri e un italiano, ora detenuti nel carcere di Castrovillari. Per loro l’accusa è di lesioni gravi con l’aggravante dell’uso di un’arma. Telecamere e testimonianze hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’aggressione.
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, tutto è accaduto intorno alle quattro del mattino nel parcheggio vicino al campo sportivo di viale Olimpia. Lì, un’auto arrivata a forte velocità si è fermata di colpo. Ne sono scesi quattro ragazzi che, senza dire una parola, si sono avventati su tre giovani presenti sul posto.




