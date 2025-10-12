Aumenta la quantità di scorie radioattive all’impianto Itrec di Rotondella, nel Materano. Secondo quanto riportato dalla Tgr Basilicata, tra il 2023 e il 2024 i rifiuti prodotti hanno raggiunto i 4.288 metri cubi, pari al 12,7% del totale nazionale, collocando la Basilicata al quarto posto dopo Lazio, Lombardia e Piemonte. Le operazioni di gestione e smantellamento dell’impianto, avviato negli anni ’60 per attività di ricerca, sono affidate alla società statale Sogin, che prevede di completare il decommissioning entro il 2038. Intanto procede la Valutazione Ambientale Strategica per il futuro Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi: 17 dei 51 siti individuati come potenzialmente idonei si trovano in Basilicata, di cui quattro nel metapontino. Un gruppo di cittadini ha chiesto un Consiglio comunale straordinario per evitare nuovi scontri come nel 2003 a Scanzano Jonico.