Itrec Rotondella, scorie radioattive in aumento: Basilicata quarta regione in It
12/10/2025
Aumenta la quantità di scorie radioattive all’impianto Itrec di Rotondella, nel Materano. Secondo quanto riportato dalla Tgr Basilicata, tra il 2023 e il 2024 i rifiuti prodotti hanno raggiunto i 4.288 metri cubi, pari al 12,7% del totale nazionale, collocando la Basilicata al quarto posto dopo Lazio, Lombardia e Piemonte. Le operazioni di gestione e smantellamento dell’impianto, avviato negli anni ’60 per attività di ricerca, sono affidate alla società statale Sogin, che prevede di completare il decommissioning entro il 2038. Intanto procede la Valutazione Ambientale Strategica per il futuro Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi: 17 dei 51 siti individuati come potenzialmente idonei si trovano in Basilicata, di cui quattro nel metapontino. Un gruppo di cittadini ha chiesto un Consiglio comunale straordinario per evitare nuovi scontri come nel 2003 a Scanzano Jonico.
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua