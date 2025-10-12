Grinta, cuore e tecnica non bastano al Bernalda Futsal che perde allesordio in campionato rimediando una pesante sconfitta al PalaCampagna contro il forte Just Mola che mette in campo qualità, panchina lunga e qualche provocazione di troppo, trappola nella quale i rossoblu alla fine cascano nella ripresa con lespulsione del capitano Mario Gallitelli grazie anche alla connivenza di due arbitri in stato confusionale con un metro di giudizio improntato su due pesi e due misure. Alla fine cè da sottolineare tra le note positive bernaldesi, le prove dei giovani Castano e Sarli, oltre alla rete allesordio del giovane brasiliano Piccoli.



Cronaca. Il Bernalda Futsal, privo dello squalificato Grossi e del febbricitante Benedetto, parte con il seguente quintetto: Zito, Fusco, Iannuziello, Gallitelli, Sarli. Risponde Mola con: Tasso, Demola, Pavone, Sbaa, Gonzalez.



Il Bernalda parte subito in proiezione offensiva : Fusco dalla distanza scalda le mani al portiere Tasso che si rifugia in angolo. Al primo affondo il Mola passa in vantaggio: Gonzalez sfonda sulla sinistra e la mette sul secondo palo per il tap-in vincente di Pavone per lo 0-1. Il Bernalda risponde in ripartenza con Iannuzziello, Tasso blocca. Al 7 il Bernalda agguanta il pari: la rimessa laterale di Fusco innesca sulla fascia Gallitelli che penetra le maglie difensive baresi e con un preciso diagonale mancino insacca per 1-1. Reagisce il Mola con il destro di Console dalla distanza, il portiere Zito respinge. Sul fronte opposto Castano costringe Tasso a rifugiarsi in corner mentre poco dopo è Iannuziello ad impegnare lestremo difensore pugliese. Dallaltra parte doppia occasione per il Mola: Demola calcia a botta sicura, Zito ribatte, la sfera viene raccolta da Listingi che tira sotto misura ma Zito è miracoloso a salvarsi dalla capitolazione. Il Bernalda ci prova in due circostanze con Castano prima con un diagonale e successivamente sugli sviluppi di una punizione, in entrambe le occasioni Tasso è attento. Il Mola è insidioso con la bordata su punizione di Sbaa: Zito respinge, il portiere bernaldese si ripete poco dopo su Gonzalez. Al 18 gli ospiti passano in vantaggio con una grande giocata di Pavone che prende in scacco la difesa bernaldese e insacca per 1-2. Mister Volpini si gioca negli ultimi minuti della frazione il quinto di movimento (Iannuziello) ma negli ultimi istanti di gara è Zito a compiere un intervento prodigioso ma a 6 Console crea scompiglio nella difesa rossoblu, il suo rasoterra passa sotto le gambe di Zito e si infila per 1-3, risultato con il quale le squadre vanno al riposo.



Nella ripresa subito pericoloso il Mola con Demola, il suo destro da posizione defilata è respinto da Zito. Poco dopo sono i lucani a sfiorare la rete: sventola di Iannuziello, Tasso la mette in angolo. Il portiere del Mola si ripete, poco più tardi, sulla rasoiata su punizione di Gallitelli e successivamente sul destro a colpo sicuro di Fusco. Al 6 da un errore di costruzione della manovra del Bernalda, il Mola costruisce una bella trama di gioco in ripartenza culminata con la conclusione vincente di Console per 1-4. Al 10 Gallitelli (già ammonito) strattona Sbaa e larbitro estrae il secondo cartellino giallo espellendo il capitano bernaldese. Il Mola cerca di sfruttare la momentanea superiorità numerica con Sbaa, Zito ribatte in tuffo. Sul fronte opposto Tasso devia in volo plastico i tiri di Sarli prima e successivamente Castano. I due giovani bernaldesi duettano ancora: Sarli (imbeccato da castano) si divora un gol sotto porta e pochi istanti dopo Castano dalla distanza trova Tasso attento. Il Bernalda è vivo: al 15 staffilata di Iannuzziello da fuori area: la palla sbatte sulla traversa, Piccoli è lesto a raccoglierla e metterla in rete per il 2-4. Al 19 il Mola scrive i titoli di coda sul match: Zito è prodigioso a salvare su Gonzalez ma la sfera è recuperata da Sbaa che con un preciso fendente insacca sotto il sette per il 2-5. Passano pochi secondi con il Bernalda che si sbilancia in avanti con generosità ma viene punito dal rinvio del portiere Tasso che dalla propria porta insacca per il 2-6 finale.







BERNALDA FUTSAL: 4) Castano 6) Eletto 7)Sarli 8)Iannuziello 10)Gallitelli 11)Grossi 12)Digiorgio 21)Piccoli 22) Fusco, 24) Brescia, 27)Castano 99)Zito. All. Marcio Volpini



JUST MOLA: 1) Tasso 2)Volpe 3)Console 4)Demola 5)Laselva 6)Pavone 7)Sbaa 8)Gonzalez 9)Albanese 10)Ventrella 11)Lestingi 12)Petrosino. All. Recchia



Arbitri: 1^ Domenico Massafra di Vibo Valentia 2^ Lorenzo Micino di Cosenza; cronometrista: Gabriele Talucci di Taranto



Ammoniti: Eletto (B), Demola (M), Gallitelli (B), Castano (B), Sarli (B), Pavone (M)



Marcatori: 1:43 p.t. Pavone (M) 6:17 p.t. Gallitelli (B), 17:32 p.t. Pavone (M) 19:54 p.t. e 5:55 s.t. Console (M), 14:47 s.t. Piccoli (B), 18:29 s.t. Sbaa (M), 18:53 s.t. Tasso (M)