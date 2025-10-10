HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
Incidente sulla Basentana: due feriti trasportati a Policoro

10/10/2025



Incidente stradale intorno alle 14.15 sulla strada statale Basentana, come riportato dal giornalista Filippo Mele sul suo blog. Coinvolti due mezzi. Sul posto è intervenuto il 118 Basilicata, che ha trasportato al Pronto soccorso di Policoro due feriti: uno in codice giallo, l’altro in codice verde. Presenti anche gli agenti della Polizia stradale per la gestione del traffico e i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’incidente.




Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



 



