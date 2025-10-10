Incidente stradale intorno alle 14.15 sulla strada statale Basentana, come riportato dal giornalista Filippo Mele sul suo blog. Coinvolti due mezzi. Sul posto è intervenuto il 118 Basilicata, che ha trasportato al Pronto soccorso di Policoro due feriti: uno in codice giallo, l’altro in codice verde. Presenti anche gli agenti della Polizia stradale per la gestione del traffico e i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’incidente.