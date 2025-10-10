Una leggera pioggia, caduta nella parte finale della manifestazione, non ha scalfito il successo del Trofeo Fattoria Sportiva Mastrangelo nella sua tradizionale veste di chiusura stagionale e del campionato regionale di società per giovanissimi FCI Basilicata.

La nona edizione è stata ospitata dalla famiglia Mastrangelo nella fattoria di loro proprietà, situata in contrada Gaudello alle porte di Bernalda. Hanno partecipato una quarantina di baby atleti, di età compresa tra i 7 e i 12 anni, da tutta la regione e dalle vicine Calabria e Campania, tutti entusiasti di correre in mountain bike sul tracciato allestito allinterno della struttura, progettata per promuovere lattività fisica allaperto e il contatto con la natura. La fattoria ospita anche gli allenamenti della Polisportiva Re-Cycling Bernalda, da cui è nata una scuola di ciclismo riconosciuta dalla Federazione Ciclistica Italiana.



Ottima e puntuale lorganizzazione della Polisportiva Re-Cycling Bernalda, che ha così chiuso nel migliore dei modi unannata ricca di soddisfazioni, tra limpegno sui campi gara dei suoi giovanissimi e lorganizzazione di eventi sul territorio bernaldese.



Oltre a fare gli onori di casa come società organizzatrice, la Polisportiva Re-Cycling Bernalda si è aggiudicata la classifica di rendimento di giornata davanti al Ciclo Team Valnoce, alle Motostaffette Potenza, al Team Bykers Viggiano, alla Calabria Cycling Academy, al Team Giuseppe Bike, alla Loco Bikers e al Nucleo Gioventu' Potenza.







VINCITORI DI CATEGORIA



G1 maschile: Vincenzo Castellaneta (Polisportiva Re-Cycling Bernalda)



G1 femminile: Lara Carriero (Polisportiva Re-Cycling Bernalda)



G2 maschile: Rocco Aquino (Motostaffette Potenza)



G2 femminile: Giulia Massafra (Polisportiva Re-Cycling Bernalda)



G3 maschile: Pierluigi De Paola (Calabria Cycling Academy)



G3 femminile: Giulia Savino (Loco Bikers)



G4 maschile: Antonio De Rubeis (Ciclo Team Valnoce)



G4 femminile: Luciana Verbena (Ciclo Team Valnoce)



G5 maschile: Giuseppe Scarfato (Team Giuseppe Bike)



G5 femminile: Sofia Lombardi (Polisportiva Re-Cycling Bernalda)



G6 maschile: Gabriele Santarsiero (Motostaffette Potenza)