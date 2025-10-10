|
|Trofeo Ciclocross Città di Viggiano il 12 ottobre
10/10/2025
|Viggiano si riconferma polo di attrazione del ciclocross agli occhi del movimento nazionale. Nel segno della tradizione e del blasone, torna per la 13ª volta il Trofeo Ciclocross Città di Viggiano, che anche questanno offrirà il suo consueto spettacolo per lintera mattinata di domenica 12 ottobre.
Come sempre, un ruolo centrale nellorganizzazione è ricoperto dal Team Bykers Viggiano. Questanno la manifestazione ha assunto un valore ancora maggiore, in quanto valida come seconda prova del Campionato Italiano Ciclocross per Società, attirando team importanti dal Veneto e dalla Lombardia.
Lappuntamento di Viggiano è anche una classica monumento del Mediterraneo Cross, circuito che acquisisce ancora più fama grazie ai suoi tracciati tecnici che attraversano suggestivi paesaggi del Sud Italia. La stagione 2025 porta con sé nuove località che ampliano la presenza e lattrattiva della disciplina ciclocrossistica nel Mezzogiorno. Quella di Viggiano è la prima di sei prove ed è lunica in Basilicata, andando poi ad allargare il suo raggio di azione in Puglia (Bari 14 dicembre e Bisceglie 18 gennaio 2026), Calabria (9 novembre Tarsia e 8 dicembre Belvedere Marittimo) e la new entry Sicilia (il punto più a sud di tutto il circuito a SantAlessio Siculo il 7 dicembre).
Gli atleti, sia agonisti che amatori, daranno il massimo per tagliare il traguardo nella posizione migliore, cimentandosi in un percorso tecnico di 2.500 metri che si snoda tra i prati e l'affascinante pineta antistante il Centro Polifunzionale in via Aldo Moro (ex Centro Caritas), con tratti sterrati, ostacoli e una piccola porzione asfaltata.
Il programma generale dellevento prevede le seguenti fasce di partenza: la prima alle 10:00 per i G6 (durata 20 minuti), la seconda alle 10:30 per gli esordienti secondo anno uomini e donne (durata 30 minuti), la terza alle 11:15 per gli allievi uomini e donne (partenze separate di qualche secondo tra atleti di primo e secondo anno, durata 30 minuti), la quarta alle 12:00 per juniores, donne open, donne master e gli amatori seconda, terza e quarta fascia (dai 40 anni in su), a seguire lultima alle 13:00 per under 23, élite e gli amatori di prima fascia under 40 (60 minuti).
Per info: https://www.mtbonline.it/Evento/2368-13-trofeo-ciclocross-citta-di-viggiano
Credit fotografico Antonio Caggiano (Bikerounder)
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua