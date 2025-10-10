Viggiano si riconferma polo di attrazione del ciclocross agli occhi del movimento nazionale. Nel segno della tradizione e del blasone, torna per la 13ª volta il Trofeo Ciclocross Città di Viggiano, che anche questanno offrirà il suo consueto spettacolo per lintera mattinata di domenica 12 ottobre.

Come sempre, un ruolo centrale nellorganizzazione è ricoperto dal Team Bykers Viggiano. Questanno la manifestazione ha assunto un valore ancora maggiore, in quanto valida come seconda prova del Campionato Italiano Ciclocross per Società, attirando team importanti dal Veneto e dalla Lombardia.



Lappuntamento di Viggiano è anche una classica monumento del Mediterraneo Cross, circuito che acquisisce ancora più fama grazie ai suoi tracciati tecnici che attraversano suggestivi paesaggi del Sud Italia. La stagione 2025 porta con sé nuove località che ampliano la presenza e lattrattiva della disciplina ciclocrossistica nel Mezzogiorno. Quella di Viggiano è la prima di sei prove ed è lunica in Basilicata, andando poi ad allargare il suo raggio di azione in Puglia (Bari 14 dicembre e Bisceglie 18 gennaio 2026), Calabria (9 novembre Tarsia e 8 dicembre Belvedere Marittimo) e la new entry Sicilia (il punto più a sud di tutto il circuito a SantAlessio Siculo il 7 dicembre).



Gli atleti, sia agonisti che amatori, daranno il massimo per tagliare il traguardo nella posizione migliore, cimentandosi in un percorso tecnico di 2.500 metri che si snoda tra i prati e l'affascinante pineta antistante il Centro Polifunzionale in via Aldo Moro (ex Centro Caritas), con tratti sterrati, ostacoli e una piccola porzione asfaltata.



Il programma generale dellevento prevede le seguenti fasce di partenza: la prima alle 10:00 per i G6 (durata 20 minuti), la seconda alle 10:30 per gli esordienti secondo anno uomini e donne (durata 30 minuti), la terza alle 11:15 per gli allievi uomini e donne (partenze separate di qualche secondo tra atleti di primo e secondo anno, durata 30 minuti), la quarta alle 12:00 per juniores, donne open, donne master e gli amatori seconda, terza e quarta fascia (dai 40 anni in su), a seguire lultima alle 13:00 per under 23, élite e gli amatori di prima fascia under 40 (60 minuti).



Per info: https://www.mtbonline.it/Evento/2368-13-trofeo-ciclocross-citta-di-viggiano







Credit fotografico Antonio Caggiano (Bikerounder)