|Incidente a Trecchina: quattro feriti, grave una donna di 74 anni
14/09/2025
Un grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri sulla fondovalle del Noce, nel territorio di Trecchina. Secondo quanto riportato dalla Tgr Basilicata, nello scontro frontale tra due auto sono rimaste ferite quattro persone. Le condizioni più gravi riguardano una donna di 74 anni, parte di una famiglia calabrese, trasferita in eliambulanza al “San Carlo” di Potenza: è stata operata alla testa ed è ora in rianimazione in prognosi riservata. Il marito ha ricevuto venti giorni di prognosi, mentre per la figlia le lesioni sono più lievi; entrambi si trovano ricoverati all’ospedale di Lagonegro. Dimesso invece il 65enne alla guida dell’altra auto.
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua