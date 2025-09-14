Un grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri sulla fondovalle del Noce, nel territorio di Trecchina. Secondo quanto riportato dalla Tgr Basilicata, nello scontro frontale tra due auto sono rimaste ferite quattro persone. Le condizioni più gravi riguardano una donna di 74 anni, parte di una famiglia calabrese, trasferita in eliambulanza al “San Carlo” di Potenza: è stata operata alla testa ed è ora in rianimazione in prognosi riservata. Il marito ha ricevuto venti giorni di prognosi, mentre per la figlia le lesioni sono più lievi; entrambi si trovano ricoverati all’ospedale di Lagonegro. Dimesso invece il 65enne alla guida dell’altra auto.