Smart Paper, cresce la tensione: i sindaci chiedono garanzie, la Regione rassicura

14/09/2025



La vicenda Smart Paper continua a suscitare tensioni e preoccupazioni. In una nota stampa, i sindaci di Sant’Angelo Le Fratte, Satriano di Lucania e Tito hanno ribadito la necessità di garantire la presenza delle sedi territoriali nel Melandro e nella provincia di Potenza, sottolineando che “non possono bastare rassicurazioni legate allo smart working, modalità utile ma revocabile in qualunque momento”. Gli amministratori locali avvertono che, senza garanzie concrete, si rischia “l’ennesimo fallimento della politica e una nuova fase di desertificazione produttiva a discapito delle comunità locali”.
Diversa la posizione espressa dall’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Francesco Cupparo, che in un’altra nota stampa ha giudicato “non accettabile il metodo utilizzato dall’ATI subentrata” ma ha respinto le critiche dei sindaci. Cupparo ha ricordato che “nessun posto di lavoro sarà perduto, la clausola sociale è chiara e sarà completamente rispettata”, invitando a mantenere “nervi saldi e posizioni ferme” senza alimentare tensioni.


Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



 



