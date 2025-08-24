HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
Incidente sulla Bradanica:due ragazze ferite gravemente nello scontro con un Tir

24/08/2025



Incidente stradale nel pomeriggio sulla Statale 655 Bradanica, al confine tra Puglia e Basilicata. Un’auto con a bordo due ragazze si è scontrata con un Tir: entrambe sono rimaste gravemente ferite e trasferite in eliambulanza all’ospedale San Carlo di Potenza. Sul posto vigili del fuoco e forze dell’ordine; in corso gli accertamenti sulle cause. Il traffico ha registrato pesanti rallentamenti.




Incidente sulla Bradanica:due ragazze ferite gravemente nello scontro con un Tir
