Incidente stradale nel pomeriggio sulla Statale 655 Bradanica, al confine tra Puglia e Basilicata. Un’auto con a bordo due ragazze si è scontrata con un Tir: entrambe sono rimaste gravemente ferite e trasferite in eliambulanza all’ospedale San Carlo di Potenza. Sul posto vigili del fuoco e forze dell’ordine; in corso gli accertamenti sulle cause. Il traffico ha registrato pesanti rallentamenti.