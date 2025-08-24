HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
Beach Soccer Serie B, oggi le finali regionali a Policoro

24/08/2025



Si avvia alla conclusione la Fase Regionale del Campionato di Serie B di Beach Soccer organizzata dal Comitato Regionale della LND Basilicata in collaborazione con la Policoro Academy Futsal.
Le finali sono in programma a Policoro, domenica 24 agosto, sulla sabbia del Circolo Velico Lucano:
Ore 20:45 finale 3°/4° posto tra Circolo Velico Fc e Policoro Academy Futsal
Ore 21:45 finale 1°/2° posto tra Purple Cow Soccer e Real Tursi
Un ultimo atto che chiude un mese intenso di partite, in cui sei squadre si sono affrontate con passione in una sana competizione sportiva, confermando la vitalità del beach soccer lucano.


ALTRE NEWS

CRONACA

24/08/2025 - Malore sullA2 del Mediterraneo: la Polizia Stradale salva una donna
24/08/2025 - Palazzo San Gervasio, nuovo ambulatorio multidisciplinare per persone in difficoltà
24/08/2025 - Acqua a singhiozzo in Basilicata: disagi ad Anzi e Laurenzana, poi il ritorno alla normalità
24/08/2025 - Incidente a Matera, scontro tra tre auto in via San Vito: otto feriti

SPORT

24/08/2025 - Beach Soccer Serie B, oggi le finali regionali a Policoro
24/08/2025 - Alessandro Verre regala spettacolo: prima maglia a pois alla Vuelta
23/08/2025 - Palazzo San Gervasio:una giornata in bicicletta per ricordare Enzo Paradiso
22/08/2025 - Chiaromonte, il 25 agosto Sport Day Outdoor tra staffette, duathlon e vortex

Sommario Cronaca                        Sommario Sport








    

Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo