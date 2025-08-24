|
|Beach Soccer Serie B, oggi le finali regionali a Policoro
24/08/2025
|Si avvia alla conclusione la Fase Regionale del Campionato di Serie B di Beach Soccer organizzata dal Comitato Regionale della LND Basilicata in collaborazione con la Policoro Academy Futsal.
Le finali sono in programma a Policoro, domenica 24 agosto, sulla sabbia del Circolo Velico Lucano:
Ore 20:45 finale 3°/4° posto tra Circolo Velico Fc e Policoro Academy Futsal
Ore 21:45 finale 1°/2° posto tra Purple Cow Soccer e Real Tursi
Un ultimo atto che chiude un mese intenso di partite, in cui sei squadre si sono affrontate con passione in una sana competizione sportiva, confermando la vitalità del beach soccer lucano.
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua