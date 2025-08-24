Si avvia alla conclusione la Fase Regionale del Campionato di Serie B di Beach Soccer organizzata dal Comitato Regionale della LND Basilicata in collaborazione con la Policoro Academy Futsal.

Le finali sono in programma a Policoro, domenica 24 agosto, sulla sabbia del Circolo Velico Lucano:

Ore 20:45 finale 3°/4° posto tra Circolo Velico Fc e Policoro Academy Futsal

Ore 21:45 finale 1°/2° posto tra Purple Cow Soccer e Real Tursi

Un ultimo atto che chiude un mese intenso di partite, in cui sei squadre si sono affrontate con passione in una sana competizione sportiva, confermando la vitalità del beach soccer lucano.