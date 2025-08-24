HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
Alessandro Verre regala spettacolo: prima maglia a pois alla Vuelta

24/08/2025



Il lucano Alessandro Verre ha conquistato la prima maglia a pois dell80ª Vuelta a España. Nella tappa inaugurale, da Venaria Reale a Novara, il corridore dellArkéa B&B Hotels si è imposto sul Gpm de La Serra, unico della giornata, vestendo così la maglia di miglior scalatore. La frazione è stata poi vinta in volata da Philipsen, ma il 23enne di Marsicovetere ha potuto celebrare il suo primo traguardo di prestigio in una grande corsa a tappe. Nella seconda frazione, da Alba a Limone Piemonte, Verre ha provato a difendere il primato ma il forcing dei big ha cambiato gli equilibri: Giulio Ciccone, infatti, lo ha raggiunto in classifica a quota 3 punti. La graduatoria degli scalatori vede ora Vingegaard in testa con 5 punti, seguito proprio da Verre e Ciccone (3), Nicolau (2) e Gaudu (1). In generale, maglia rossa a Vingegaard in 7h5616, davanti a Ciccone (+4) e Gaudu (+6).


