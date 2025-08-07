Importante operazione della Guardia di Finanza nell’ambito di un’indagine per frode fiscale coordinata dalla Procura della Repubblica di Lagonegro. Gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria dell’Aliquota Guardia di Finanza, in collaborazione con i militari della Compagnia di Lauria, hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo – sia impeditivo che finalizzato alla confisca – per un valore complessivo di oltre 618mila euro.

Il provvedimento, emesso in fase di indagini preliminari, riguarda una complessa frode fiscale messa in atto da una società operante nel settore delle finiture edili, mediante l’indebita compensazione di crediti d’imposta inesistenti attraverso il modello F24, utilizzando il codice tributo “6700 – Credito d’imposta incentivi per le medie e piccole imprese”.

Nel dettaglio, sono stati sottoposti a sequestro:

Due autovetture: una Ford Tourneo Custom e un’Alfa Romeo Stelvio;

Quote societarie per un valore di € 258.086,45;

Disponibilità liquide su conti correnti per € 57.521,23;

La nuda proprietà di un immobile sito a Pontecagnano Faiano (SA), categoria catastale A/2, dal valore stimato di € 80.040,00, determinato secondo le tabelle di riferimento dell’Agenzia delle Entrate e del D.Lgs. 346/1990.

Le indagini, condotte tramite approfondita analisi documentale e incrocio dei dati con le banche dati fiscali, hanno permesso di ricostruire un’evasione fiscale relativa agli anni d’imposta dal 2019 al 2021, quantificata in € 618.316,42. Secondo gli inquirenti, il sistema fraudolento sarebbe stato orchestrato dall’amministratore di diritto e da quello di fatto della società, che avrebbero simulato crediti fiscali mai maturati per ridurre o azzerare i versamenti dovuti all’Erario.

L’azione della Guardia di Finanza rientra nel più ampio quadro delle attività a tutela delle finanze pubbliche e contro le frodi ai danni dello Stato. Si precisa che il provvedimento è stato adottato nella fase delle indagini preliminari e, pertanto, vige la presunzione di innocenza per le persone coinvolte, fino a sentenza definitiva.