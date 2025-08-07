|
|Incidente nella notte sulla Statale 658: due giovani gravi dopo lo schianto in scooter
7/08/2025
Ancora un grave incidente stradale lungo la Statale 658 Potenza-Melfi. Nella notte, all’altezza di Rapolla, un motorino è rimasto coinvolto in uno scontro le cui dinamiche sono ancora da chiarire, nell'incidente coinvolte anche 2 macchine. Due ragazzi a bordo dello scooter sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati d'urgenza all’ospedale San Carlo di Potenza. Le loro condizioni sono gravi: attualmente sono ricoverati nel reparto di rianimazione.
La notizia è stata diffusa dalla TGR Basilicata. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi e per gestire la viabilità.
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua