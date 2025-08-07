Ancora un grave incidente stradale lungo la Statale 658 Potenza-Melfi. Nella notte, all’altezza di Rapolla, un motorino è rimasto coinvolto in uno scontro le cui dinamiche sono ancora da chiarire, nell'incidente coinvolte anche 2 macchine. Due ragazzi a bordo dello scooter sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati d'urgenza all’ospedale San Carlo di Potenza. Le loro condizioni sono gravi: attualmente sono ricoverati nel reparto di rianimazione.

La notizia è stata diffusa dalla TGR Basilicata. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi e per gestire la viabilità.