Serie D, i gironi del campionato 2025/2026



Il Dipartimento Interregionale si è affidato ancora una volta ai social per presentare i gironi della Serie D. Questo pomeriggio sono stati svelati in diretta sulla pagina Instagram della Lega Nazionale Dilettanti i nove gironi del campionato 2025/2026, al via il prossimo 7 settembre.



162 squadre ai nastri di partenza (stesso numero della stagione 2016/2017) in rappresentanza di 19 Regioni d’Italia su 20, con la sola eccezione della Valle d’Aosta, e ben 77 provincie oltre allo Stato di San Marino. Lombardia la più presente con 26 club divisi tra i gironi A, B e D, seguita sul podio da Toscana e Veneto con 16. Il Girone F è, invece, il raggruppamento con più Regioni coinvolte, ben cinque: Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche e Molise.



Confermato il format che prevede nove promozioni dirette in Serie C per le vincenti dei gironi e quattro retrocessioni in Eccellenza per singolo raggruppamento (le ultime due classificate più le perdenti dei play-out). Per la seconda stagione consecutiva saranno tre gli under obbligatori previsti da regolamento (un 2005, un 2006 e un 2007).



SERIE D 2025/2026 – GIRONI

Girone A (Piemonte, Liguria, Lombardia): Asti, Biellese, Chisola, Derthona, Gozzano, Novaromentin, Saluzzo, Valenzana Mado, Cairese, Celle Varazze, Imperia, Lavagnese, Ligorna, Sanremese, Sestri Levante, Vado, Club Milano, Varese.



Girone B (Veneto, Lombardia): Caldiero Terme, Chievoverona, Breno, Brusaporto, Casatese Merate, Castellanzese, Folgore Caratese, Leon, Milan, Nuova Sondrio, Oltrepo, Pavia, Real Calepina, Scanzorosciate, Varesina, Villa Valle, Virtus Ciseranobergamo, Vogherese.



Girone C (Trentino-Alto Adige, Friuli V.G., Veneto): Obermais, Brian Lignano, Cjarlins Muzane, San Luigi, Adriese, Bassano, Calvi Noale, Campodarsego, Conegliano, Este, Legnago Salus, Luparense, Mestre, Portogruaro, Treviso, Union Clodiense Chioggia, Unione La Rocca Altavilla, Vigasio.



Girone D (Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana): Cittadella Vis Modena, Correggese, Imolese, Lentigione, Piacenza, Progresso, Sasso Marconi, Tropical Coriano, Crema, Desenzano, Palazzolo, Pro Sesto, Rovato Vertovese, San Giuliano City, Sant’Angelo, Trevigliese, Pistoiese, Tuttocuoio.



Girone E (Umbria, Toscana): Cannara, Foligno, Orvietana, Sporting Trestina, Aquila Montevarchi, Camaiore, Follonica Gavorrano, Ghiviborgo, Grosseto, Poggibonsi, Prato, San Donato Tavarnelle, Scandicci, Seravezza, Siena, Tau Altopascio, Terranuova Traiana, Vivialtoteveresansepolcro.



Girone F (Molise, Abruzzo, Marche, Lazio, Emilia-Romagna): Termoli, Chieti, Giulianova, L’Aquila, Notaresco, Teramo, Ancona, Atletico Ascoli, Castelfidardo, Forsempronese, Maceratese, Recanatese, Vigor Senigallia, Ostia Mare, Sora, Unipomezia, Inter Sm Sammaurese, San Marino.



Girone G (Campania, Sardegna, Lazio): Ischia, Nocerina, Scafatese, Palmese, Budoni, Cos Sarrabus Ogliastra, Monastir, Olbia, Sassari Lattedolce, Albalonga, Anzio, Atletico Lodigiani, Cassino, Flaminia Civitacastellana, Montespaccato, Real Monterotondo, Trastevere, Valmontone.



Girone H (Basilicata, Puglia, Campania): Ferrandina, Francavilla, Barletta, Citta’ di Fasano, Fidelis Andria, Gravina, Heraclea, Manfredonia, Martina, Nardo’, Virtus Francavilla, Afragolese, Flegrea Puteolana, Paganese, Pompei, Puteoli Real Normanna, Sarnese, Taurus Acerrana.



Girone I (Sicilia, Calabria, Campania): Athletic Palermo, Castrumfavara, Citta’ di Acireale, Citta’ di Gela, Enna, Messina, Milazzo, Nissa, Nuova Igea Virtus, Paterno’, Ragusa, Sancataldese, Reggina, Sambiase, Vibonese, Vigor Lamezia, Gelbison, Savoia.







COPPA ITALIA SERIE D

In attesa del campionato, sarà la Coppa Italia a inaugurare la nuova stagione della D: la 25ª edizione partirà il 24 agosto con i preliminari, seguiti il 31 dal Primo Turno. Finale l’11 marzo 2026 se in gara unica, nell’ipotesi di format andata e ritorno le date sono 25 febbraio/11 marzo.



Al preliminare parteciperanno 68 società: 33 neopromosse, 6 retrocesse dalla Lega Pro; 18 vincenti i Play Out 2023/2024 e salve con un distacco superiore agli otto punti; 8 società classificate al termine della scorsa stagione al 12° posto nei gironi D, E, F, G, H, I e al 14° nei gironi A, B e C, 3 formazioni ripescate, e i club con la peggiore classifica nella Coppa Disciplina 2024/2025 8anzio, Enna, Imperia, Vigasio, Bassano, recanatese, Flaminia Civitacastellana, San Marino). Al Primo Turno entreranno in gioco le 94 società aventi diritto.



Confermato il format delle gare uniche per tutti i turni di Coppa fino alle semifinali. A partire dai trentaduesimi il percorso di Coppa si svilupperà sulla base del tabellone. La finale potrà giocarsi come consuetudine in partita unica in campo neutro ovvero con gara di andata e ritorno. In ogni caso saranno i rigori a decidere gli incontri che termineranno in parità alla fine dei tempi regolamentari compresa la finale.



CALENDARIO

Turno Preliminare: 24 agosto 2025

Primo Turno: 31 agosto 2025

Trentaduesimi: 8 ottobre 2025

Sedicesimi: 22 ottobre 2025

Ottavi di finale: 19 novembre 2025

Quarti di finale: 3 dicembre 2025

Semifinali: 7 gennaio 2026 (andata), 21 gennaio 2026 (ritorno)

Finale: 25 febbraio 2026 (andata), 11 marzo 2026 (ritorno)





TURNO PRELIMINARE - 24 agosto (ore 16)

Gara 1 Portogruaro-San Luigi

Gara 2 Caldiero Terme-Obermais

Gara 3 Unionclodiensechioggia-Unione La Rocca Altavilla

Gara 4 Vigasio-Bassano

Gara 5 Conegliano-Legnago Salus

Gara 6 Virtusciseranobergamo-Scanzorosciate

Gara 7 Milan-Trevigliese

Gara 8 Vogherese-Pavia

Gara 9 San Giuliano City-Leon

Gara 10 Rovato Vertovese-Crema

Gara 11 Biellese-Valenzana Mado

Gara 12 Sestri Levante-Cairese

Gara 13 Imperia-Celle Varazze

Gara 14 San Marino-Tropical Coriano

Gara 15 Sasso Marconi-Correggese

Gara 16 Inter Sm Sammaurese-Vivialtoteveresansepolcro

Gara 17 Follonica Gavorrano-Camaiore

Gara 18 Terranuova Traiana-Scandicci

Gara 19 Sporting Trestina-Cannara

Gara 20 Recanatese-Maceratese

Gara 21 Notaresco-Giulianova

Gara 22 Budoni-Cos Sarrabus

Gara 23 Unipomezia-Monastir

Gara 24 Montespaccato-Anzio

Gara 25 Valmontone-Puteoli Real Normanna

Gara 26 Atletico Lodigiani-Sora

Gara 27 Real Monterotondo-Flaminia Civitacastellana

Gara 28 Heraclea-Manfredonia

Gara 29 Barletta-Ferrandina

Gara 30 Taurus Acerrana-Afragolese

Gara 31 Vigor Lamezia-Messina

Gara 32 Milazzo-Athletic Palermo

Gara 33 Enna-Citta’ Di Acireale

Gara 34 Castrumfavara-Citta’ Di Gela





PRIMO TURNO – 31 agosto (ore 15)

Gara 1 Brian Lignano-Vincente 1

Gara 2 Vincente 3-Cjarlins Muzane

Gara 3 Calvi Noale-Vincente 4

Gara 4 Vincente 2-Chievoverona

Gara 5 Campodarsego-Este

Gara 6 Treviso-Luparense

Gara 7 Mestre-Vincente 5

Gara 8 Progresso-Adriese

Gara 9 Real Calepina-Brusaporto

Gara 10 Villa Valle-Vincente 6

Gara 11 Folgore Caratese-Pro Sesto

Gara 12 Casatese-Sondrio

Gara 13 Desenzano-Breno

Gara 14 Oltrepo-Vincente 8

Gara 15 Varesina-Varese

Gara 16 Club Milano-Castellanzese

Gara 17 Palazzolo-Vincente 10

Gara 18 Vincente 9-Sant’angelo

Gara 19 Gozzano-Vincente 7

Gara 20 Chisola-Vincente 11

Gara 21 Novaromentin-Derthona

Gara 22 Saluzzo-Asti

Gara 23 Vincente 12-Vincente 13

Gara 24 Vado-Sanremese

Gara 25 Lavagnese-Ligorna

Gara 26 Imolese-Vincente 14

Gara 27 Lentigione-Piacenza

Gara 28 Cittadella Vis Modena-Vincente 15

Gara 29 Foligno-Vincente 16

Gara 30 Orvietana-Vincente 19

Gara 31 Forsempronese-Vigor Senigallia

Gara 32 Ancona-Castelfidardo

Gara 33 Atletico Ascoli-Vincente 20

Gara 34 Grosseto-Vincente 18

Gara 35 Siena -Poggibonsi

Gara 36 Ghiviborgo-Tau Altopascio

Gara 37 Pistoiese-Tuttocuoio

Gara 38 Aquila Montevarchi-San Donato Tavarnelle

Gara 39 Seravezza-Prato

Gara 40 Ostia Mare Lido Calcio-Vincente 17

Gara 41 L’Aquila-Chieti

Gara 42 Sassari Lattedolce-Vincente 22

Gara 43 Vincente 23-Olbia

Gara 44 Trastevere-Vincente 24

Gara 45 Vincente 27-Vincente 25

Gara 46 Albalonga-Vincente 26

Gara 47 Sarnese-Cassino

Gara 48 Teramo-Vincente 21

Gara 49 Vincente 28-Termoli

Gara 50 Fidelis Andria -Vincente 29

Gara 51 Virtus Francavilla-Citta’ di Fasano

Gara 52 Nardo’-Martina

Gara 53 Gelbison-Pompei

Gara 54 Nocerina-Palmese

Gara 55 Gravina-Scafatese

Gara 56 Paganese-Ischia

Gara 57 Francavilla-Flegrea Puteolana

Gara 58 Savoia -Vincente 30

Gara 59 Vincente 31-Sambiase

Gara 60 Reggina-Vibonese

Gara 61 Vincente 32-Nuova Igea Virtus

Gara 62 Ragusa-Vincente 34

Gara 63 Nissa-Sancataldese

Gara 64 Paterno’-Vincente 33







CAMPIONATO JUNIORES SERIE D

Il Dipartimento Interregionale ha ufficializzato, inoltre, la composizione dei dieci gironi del campionato Juniores Under 19 2025-2026, al via il 13 settembre. Sono 150 le formazioni partecipanti, delle quali 144 appartenenti alla Serie D, 5 alla Lega Pro (fuori classifica: Casertana, Città di Pontedera, Giugliano, Sorrento, Virtus Verona) e 1 alla Lega Serie B (fuori classifica: Delfino Pescara). Il Milan non parteciperà al suddetto campionato.



JUNIORES UNDER 19 - I GIRONI



Girone A: Cairese, Celle Varazze, Imperia, Lavagnese, Ligorna, Sanremese, Sestri Levante, Vado, Asti, Biellese, Chisola, Derthona, Gozzano, Novaromentin, Saluzzo, Valenzana Mado.



Girone B: Breno, Calcio Brusaporto, Calcio Desenzano, Palazzolo, Real Calepina, Rovato Vertovese, Scanzorosciate, Trevigliese, Villa Valle, Virtus Ciseranobergamo, Caldiero Terme, Chievoverona, Legnago Salus, Vigasio, Virtus Verona.



Girone C: Piacenza, Casatese Merate, Castellanzese, Club Milano, Crema, Folgore Caratese, Leon, Nuova Sondrio, Oltrepo, Pavia, Pro Sesto, San Giuliano City, Sant’Angelo, Varese, Varesina, Vogherese.



Girone D: Adriese, Bassano, Calvi Noale, Campodarsego, Conegliano, Este, Luparense, Mestre, Portogruaro, Treviso, Union Clodiense Chioggia, Unione La Rocca Altavilla, Obermais, Brian Lignano, Cjarlins Muzane, San Luigi.



Girone E: Camaiore, Ghiviborgo, Pistoiese, Prato, Seravezza, Tau Altopascio, Cittadella Vis Modena, Correggese, Imolese, Lentigione, Progresso, Inter Sm Sammaurese, San Marino, Sasso Marconi, Tropical Coriano.



Girone F: Aquila Montevarchi, Follonica Gavorrano, Grosseto, Poggibonsi, Citta’ di Pontedera, Tuttocuoio, San Donato Tavarnelle, Scandicci, Siena, Terranuova Traiana, Vivialtoteveresansepolcro, Cannara, Foligno, Orvietana, Sporting Trestina.



Girone G: Termoli, Chieti, Teramo, Delfino Pescara, Giulianova, L’Aquila, Notaresco, Ancona, Atletico Ascoli, Castelfidardo, Forsempronese, Maceratese, Recanatese, Vigor Senigallia



Girone H: Albalonga, Anzio, Atletico Lodigiani, Cassino, Flaminia Civitacastellana, Ostia Mare, Real Monterotondo, Sora, Trastevere, Unipomezia, Valmontone, Montespaccato, Casertana, Giugliano.



Girone I: Afragolese, Flegrea Puteolana, Gelbison, Ischia, Nocerina, Paganese, Palmese, Pompei, Puteoli Real Normanna, Sarnese, Savoia, Scafatese, Sorrento, Taurus Acerrana.



Girone L: Reggina, Sambiase, Vibonese, Vigor Lamezia, Barletta, Citta’ di Fasano, Fidelis Andria, Gravina, Heraclea, Manfredonia, Martina, Nardo’, Virtus Francavilla, Francavilla, Ferrandina. Tweet



