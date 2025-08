Passata in archivio la seconda edizione del Trofeo del Basileus di mountain bike, evento che ha avuto per teatro il suggestivo borgo di Baragiano e l’attiguo parco archeologico del Basileus.

Un successo reso possibile grazie all’impegno in prima linea della Baragiano Pedala Finalmente che ha rinnovato il legame tra mountain bike, storia e territorio. Un percorso in continuità con la tradizione della Medaglia d’Oro Santissima Annunziata di ciclismo su strada, il cui appuntamento – rimandato per la scomparsa di Papa Francesco il giorno di Pasquetta – sarà recuperato domenica 31 agosto con la Giornata Azzurra, dedicata alle categorie allievi ed esordienti.



Valevole come terza e penultima prova del circuito Lucus Ameni, la manifestazione ha confermato il suo ruolo di ponte tra sport, paesaggio e storia. Il percorso si è snodato non solo nel centro storico di Baragiano ma prevalentemente nell’Archeoparco del Basileus dove, nel 2003, è stata scoperta la tomba principesca del VI secolo a.C. di un guerriero-lucano, appartenente all’élite di un’antica comunità pre-romana.



Il nome “Basileus” (termine greco per “re” o “principe”) richiama simbolicamente lo status del defunto e l’importanza del sito, vissuto come luogo di incontro tra culture del mondo antico. Una gara che ha permesso ai partecipanti di pedalare sulle orme del passato.



Tra i principali protagonisti in ogni categoria Alessio Sorrentino (D’Amico Bike School) tra gli esordienti secondo anno, Marco Santarsiero (Motostaffette Potenza) tra gli allievi uomini, Alessandra Lauria (Team Bykers Viggiano) tra le allieve donne, Antonio Gramegna (Maglie Bike) tra gli juniores, Piergianni Cautela (Cycling Cafè Racing Team) tra gli élite, Eleonora Cristina Valluzzi (Loco Bikers) tra le master donna 6, Samuele Colonna (Loco Bikers) tra gli élite sport, Luigi Savarese (Loco Bikers) tra i master 1, Giovanni Lopardo (Loco Bikers) tra i master 3 e Angel Lisandro Calla (Ciclo Team Valnoce) tra i master 5.



A dare manforte agli organizzatori di Baragiano l’Amministrazione Comunale, fondamentale nel supporto logistico e nel coordinamento con la Protezione Civile e la Polizia Municipale per aver garantito sicurezza e assistenza lungo tutto il percorso.