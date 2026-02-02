La formazione come motore di crescita, linclusione come scelta concreta.

Per la stagione sportiva 2025/2026 il Comitato Regionale della Basilicata della Federazione Italiana di Pallavolo (FIPAV), attraverso il proprio Centro di Qualificazione Regionale e il Settore Tecnico, mette in campo un progetto formativo ampio e strutturato che coinvolge quattro percorsi ufficiali di formazione per allenatori, pensati per accompagnare i tecnici in ogni fase del loro percorso sportivo e professionale.



Accanto ai corsi tradizionali di Allievo Allenatore ON, Allenatore di Primo Grado ON e Allenatore di Primo Grado Agevolato, spicca uniniziativa destinata a segnare un passaggio storico per il movimento regionale:

per la prima volta in assoluto, la FIPAV Basilicata organizza il Corso di Allenatore di Sitting Volley  Primo Livello, in collaborazione con il Settore Tecnico Nazionale Sitting Volley.



Un debutto che va oltre laspetto tecnico e assume un forte valore culturale e sociale. Il corso di Sitting Volley è infatti aperto anche ai tecnici con disabilità classificati VS1 e VS2, rafforzando una visione della pallavolo autenticamente inclusiva, in cui competenze, formazione e responsabilità convivono sullo stesso piano.



Il percorso di Sitting Volley, in programma da febbraio 2026, prevede lezioni teoriche online, una sessione pratica in presenza ed esame finale, offrendo una preparazione mirata su regolamento di gioco, classificazioni funzionali, metodologia dellallenamento, fondamentali tecnici e sistemi di gioco. Al termine, i partecipanti idonei conseguiranno la qualifica di Allenatore di Sitting Volley di Primo Livello, con possibilità di operare fino ai massimi campionati nazionali di specialità.



Parallelamente, i corsi indoor confermano limpegno della Federazione regionale nel garantire una formazione solida e progressiva, basata su didattica, metodologia dellallenamento, sviluppo del gioco, preparazione fisica e tirocinio sul campo, con un'attenzione costante alla crescita dei giovani e alla qualità del lavoro quotidiano in campo.



Con questa proposta articolata, la FIPAV Basilicata rafforza il proprio ruolo di riferimento nella formazione tecnica regionale, investendo su competenze, responsabilità e visione futura.

E con il Sitting Volley, apre una porta nuova: una porta che parla di sport, competenza e opportunità, senza barriere.



Iscrizioni aperte fino al 22 febbraio 2026

Per informazioni: allenatori@fipavbasilicata.it







Le dichiarazioni del presidente del Comitato Regionale Basilicata della Federazione Italiana Pallavolo, Antonio Lopardo:



«La formazione è il cuore dello sviluppo della nostra Federazione regionale», sottolinea Antonio Lopardo, Presidente della FIPAV Basilicata.

«Con questo pacchetto di corsi vogliamo offrire ai tecnici lucani un percorso completo, serio e progressivo, che parta dalle basi e accompagni la crescita fino ai livelli più alti. Lintroduzione del corso ufficiale di Allenatore di Sitting Volley di Primo Livello, per la prima volta in Basilicata e aperto anche ai tecnici con disabilità, è un segnale chiaro della direzione che intendiamo seguire: la pallavolo è davvero di tutti. Investire nella formazione degli allenatori significa costruire qualità, futuro e inclusione reale sul territorio», conclude Lopardo.



corso allenatori primo grado



Corso allievo allenatore



Corso Setting Volley