HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
Serie D. Ferrandina, vittoria di misura sul Pompei: decide un autogol

2/02/2026



Un pomeriggio di emozioni contrastanti quello vissuto al Santa Maria, dove il Ferrandina ritrova il sorriso battendo 1-0 il Pompei nello scontro diretto. A decidere la partita è stato un autogol sfortunato di Da Silva al 23, frutto di una deviazione fortuita su sponda di Calabria. La prima frazione si chiude così, mentre nella ripresa entrambe le squadre cercano il gol: i padroni di casa per il raddoppio, i campani per il pareggio. Canavese impegna DAgostino con un colpo di testa, Shaibu risponde con un tiro dalla distanza, Mastromarino e Cristiano colpiscono il palo, ma il risultato non cambia.

Il successo interrompe una serie negativa di quattro turni e regala fiducia al Ferrandina, che ha saputo resistere alle occasioni del Pompei e contare su una difesa attenta. La gioia per i tre punti si mescola però alla paura per linfortunio del tifoso Antonio nel finale: ricoverato in codice giallo, ha riportato solo qualche escoriazione dalla caduta e per fortuna nulla di grave. Rimarrà sotto osservazione per qualche giorno, poi potrà godersi un po di riposo.


ALTRE NEWS

CRONACA

2/02/2026 - Ferrandina: nasce Punto D, contro la violenza di genere
2/02/2026 - Potenza, rafforzate le misure di prevenzione: 5 divieti di ritorno e provvedimenti contro i reati
1/02/2026 - Incendio su pullman Napoli-Matera: nessun ferito tra i 37 turisti
1/02/2026 - Chiusura della tensostruttura di Matera: disagi per oltre 200 atleti

SPORT

2/02/2026 - Ferrandina, colpo a centrocampo: arriva Giuseppe Lauria
2/02/2026 - Serie D. Ferrandina, vittoria di misura sul Pompei: decide un autogol
2/02/2026 - Rinascita Lagonegro lotta fino all'ultimo pallone, ma a spuntarla è Porto Viro
1/02/2026 - Derby lega Pro: Potenza fragile, Picerno cinico

Sommario Cronaca                        Sommario Sport






    

Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo