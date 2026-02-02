|
|Serie D. Ferrandina, vittoria di misura sul Pompei: decide un autogol
2/02/2026
|Un pomeriggio di emozioni contrastanti quello vissuto al Santa Maria, dove il Ferrandina ritrova il sorriso battendo 1-0 il Pompei nello scontro diretto. A decidere la partita è stato un autogol sfortunato di Da Silva al 23, frutto di una deviazione fortuita su sponda di Calabria. La prima frazione si chiude così, mentre nella ripresa entrambe le squadre cercano il gol: i padroni di casa per il raddoppio, i campani per il pareggio. Canavese impegna DAgostino con un colpo di testa, Shaibu risponde con un tiro dalla distanza, Mastromarino e Cristiano colpiscono il palo, ma il risultato non cambia.
Il successo interrompe una serie negativa di quattro turni e regala fiducia al Ferrandina, che ha saputo resistere alle occasioni del Pompei e contare su una difesa attenta. La gioia per i tre punti si mescola però alla paura per linfortunio del tifoso Antonio nel finale: ricoverato in codice giallo, ha riportato solo qualche escoriazione dalla caduta e per fortuna nulla di grave. Rimarrà sotto osservazione per qualche giorno, poi potrà godersi un po di riposo.
CRONACA
SPORT
|
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua