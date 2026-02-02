Un pomeriggio di emozioni contrastanti quello vissuto al Santa Maria, dove il Ferrandina ritrova il sorriso battendo 1-0 il Pompei nello scontro diretto. A decidere la partita è stato un autogol sfortunato di Da Silva al 23, frutto di una deviazione fortuita su sponda di Calabria. La prima frazione si chiude così, mentre nella ripresa entrambe le squadre cercano il gol: i padroni di casa per il raddoppio, i campani per il pareggio. Canavese impegna DAgostino con un colpo di testa, Shaibu risponde con un tiro dalla distanza, Mastromarino e Cristiano colpiscono il palo, ma il risultato non cambia.



Il successo interrompe una serie negativa di quattro turni e regala fiducia al Ferrandina, che ha saputo resistere alle occasioni del Pompei e contare su una difesa attenta. La gioia per i tre punti si mescola però alla paura per linfortunio del tifoso Antonio nel finale: ricoverato in codice giallo, ha riportato solo qualche escoriazione dalla caduta e per fortuna nulla di grave. Rimarrà sotto osservazione per qualche giorno, poi potrà godersi un po di riposo.