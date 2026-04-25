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|Gravina, Fiera San Giorgio:presentazione libro per ragazzi su pane e pasticceria
25/04/2026
|In occasione della 732^ Fiera San Giorgio a Gravina in Puglia, nel padiglione
istituzionale Agorà, Domenica 26 aprile 2026, alle ore 11.30, sarà presentato il
libro di letteratura per l’infanzia Le mani in pasta. Il pasticciere che si mette a
fare il pane, testi di Anna Maria Di Terlizzi, illustrazioni di Davide Mangione, a
cura di Michele Saponaro, Libri a Km Zero Edizioni. L’iniziativa editoriale è stata
promossa dalla Caffetteria del Viale ad Altamura di Vincenzo Benvenuto & Co.
L’opera verrà presentata in prima assoluta dalla poliedrica storica dell’arte Milena
Ferrandina, dell’Università degli Studi della Basilicata, con testimonianze degli
autori, del curatore e dell’editore. A condurre l’incontro sarà la giornalista Emanuela
Grassi.
Il volume racconta la storia di Vincenzo, un pasticciere curioso e appassionato,
capace di innovare introducendo nella pasticceria la semola rimacinata di grano
duro, ingrediente tipico della panificazione, ottenendo risultati originali e attenti alla
qualità e agli aspetti salutistici delle materie prime. La sua ricerca lo porta a
valorizzare il lievito madre, fino a registrare il proprio lievito presso la Biblioteca
Mondiale dei Lieviti Madre in Belgio, e ad avviare nella sua attività anche la
produzione quotidiana del pane.
Tra profumi e gesti antichi, questo percorso si intreccia con i ricordi d’infanzia,
quando osservava la madre preparare il pane in casa per tutta la famiglia. Un
ritorno alle origini che diventa occasione di crescita e consapevolezza, in cui
tradizione e innovazione si incontrano. Il racconto accompagna i giovani lettori in un
viaggio fatto di scoperte e cambiamenti, mostrando che, a volte, per andare avanti
bisogna saper tornare indietro, con le mani davvero “in pasta”.
Sempre nello spazio Agorà sarà possibile ammirare le opere di grandi dimensioni
realizzate da Davide Mangione, raffiguranti l’iconografia di San Giorgio. Lo stesso
autore, in occasione della precedente edizione della Fiera, ha esposto
l’interessante trittico grano–farina–pane: un lavoro in tema con il volume di
quest’anno, che conferma l’interesse dell’artista per le tematiche del territorio
murgiano.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|25/04/2026 - Gravina, Fiera San Giorgio:presentazione libro per ragazzi su pane e pasticceria
In occasione della 732^ Fiera San Giorgio a Gravina in Puglia, nel padiglione
istituzionale Agorà, Domenica 26 aprile 2026, alle ore 11.30, sarà presentato il
libro di letteratura per l’infanzia Le mani in pasta. Il pasticciere che si mette a
fare il pane, testi ...-->continua
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|24/04/2026 - Inclusione scolastica e viaggi di istruzione: il CNDDU richiama l’attenzione
Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, alla luce delle numerose e circostanziate segnalazioni pervenute da docenti, famiglie e operatori del sistema scolastico, intende richiamare l’attenzione delle istituzioni competenti su una...-->continua
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|24/04/2026 - Confisca definitiva a Bari: sequestrato patrimonio da 1 milione di € a imprenditore condannato per rapine a portavalori
I Carabinieri del Comando Provinciale di Bari hanno eseguito un decreto di confisca definitiva, emesso dalla Corte di Appello III Sezione Penale di Bari, su rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, nei confronti dell’imprenditore F.C., 47enne, pluripregiudic...-->continua
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|24/04/2026 - Trofeo dei Tre Mari 2026: al via da domani la 18ª edizione tra Polignano, Monopoli e Fasano
Prenderà il via domani, venerdì 24 aprile, la 18ª edizione del Trofeo dei Tre Mari, appuntamento di riferimento per la pallavolo giovanile del Sud Italia, in programma fino a domenica 26 aprile.
La manifestazione, organizzata dal CR FIPAV Puglia in co...-->continua
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|24/04/2026 - Calabria, la Giunta approva il nuovo piano welfare e misure su fragilità, agricoltura e ambiente
La Giunta della Regione Calabria, riunita ieri sera e presieduta dal governatore Roberto Occhiuto, ha approvato una serie di provvedimenti su welfare, agricoltura e protezione ambientale. Su proposta dell’assessore al Welfare Pasqualina Straface, è stato aggio...-->continua
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|24/04/2026 - Ciclone Harry: Regione Calabria, dal 4 maggio online il portale per ristori immediati a imprese e balneari
“Nelle scorse settimane la Protezione civile della Regione Calabria ha attivato una piattaforma dedicata per la raccolta delle richieste di ristoro da parte delle attività produttive e delle famiglie che hanno subito ingenti danni a seguito del violento ciclon...-->continua
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|24/04/2026 - Foggia, donna uccisa in casa dal marito: la vittima è Stefania Rago
Un simbolo potente, le scarpette rosse, campeggiava sulla copertina Facebook di Stefania Rago, 46 anni, uccisa ieri sera dal marito con quattro colpi di pistola. Un dettaglio che oggi assume un significato tragico e profetico.
Il delitto è avvenuto ne...-->continua
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CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.