I campioni in carica del MiniBasket in Piazza saranno a Matera per la 34° edizione del Torneo Internazionale. Il Colegio Champagnat Maristas di Caracas, in Venezuela, sarà ancora protagonista della manifestazione. Nonostante le tensioni internazionali che hanno colpito nellultimo anno anche il territorio venezuelano, la struttura del Colegio Champagnat ha profuso un grande impegno per tornare a calcare il palcoscenico del MiniBasket in Piazza con i suoi allievi. Così, gli istruttori Ruiz Jose, Tortoza Cruz, Reina Rossiyork e Romero Antonio hanno predisposto tutto per realizzare ancora una volta il sogno di una nuova generazione di loro atleti, essere a Matera e provare a ripetere limpresa dei propri compagni, trionfatori in piazza Vittorio Veneto lo scorso anno davanti a centinaia di spettatori.







Abbiamo provato a ripercorrere con i dirigenti venezuelani la loro esperienza materana. Sono diverse le edizioni disputate nella città dei Sassi dalla società Champagnat e tracciare un bilancio per loro non è difficile. È un bellissimo evento, organizzato affinché i bambini vivano unesperienza straordinaria che contribuisce alla loro formazione integrale  ci spiegano telefonicamente, mentre organizzano gli ultimi dettagli del viaggio che li porterà in Italia dal prossimo 21 giugno, tornando con il vessillo di vincitori e squadra da battere . Ringraziamo Dio perché abbiamo ottenuto buoni risultati e speriamo di essere allaltezza del torneo anche in questa edizione. Siamo grati allorganizzazione per linvito, ancora una volta. Siamo felicissimi di poter tornare da trionfatori, ma siamo anche consapevoli di dover rispettare grandi aspettative.







Ma il discorso si sposta immediatamente sulla formazione dei giovani atleti, giovani cestisti che oggi imparano come affrontare la vita e lo fanno a grande distanza da casa, dalle proprie famiglie, dalle proprie abitudini, favorendo una crescita esponenziale del proprio carattere. Cosa ci aspettiamo da questa edizione?  incalzano da Caracas . Che i bambini si divertano giocando, che siano felici e che facciano nuove amicizie. È questa la vera vittoria del Minibasket in Piazza organizzato dalla Pielle Basket Matera. E poi, venire in Italia è già una grande esperienza per questi giovanissimi, ma tornarci, come fanno gli istruttori è fantastico e lo ammettono loro stessi. Siamo felici, è come essere a casa grazie allottima accoglienza e allattenzione che ci viene riservata durante tutto il soggiorno  spiegano gli istruttori dello Champagnat . Ci piace molto che lorganizzazione si dedichi completamente ai bambini e questo li porta ad amare ancora di più la pallacanestro. Fanno tante esperienze e continuano un percorso di crescita arricchito e sempre più completo. Grazie Matera.