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|Calabria, la Giunta approva il nuovo piano welfare e misure su fragilità, agricoltura e ambiente
24/04/2026
|La Giunta della Regione Calabria, riunita ieri sera e presieduta dal governatore Roberto Occhiuto, ha approvato una serie di provvedimenti su welfare, agricoltura e protezione ambientale. Su proposta dell’assessore al Welfare Pasqualina Straface, è stato aggiornato il “Piano regionale di supporto alle fragilità – Salute e Welfare”, che rimodula i fondi Fse+ 2021–2027 e introduce oltre 9,5 milioni di euro per il “Buono servizio per il contrasto alla povertà”, destinato a persone in condizioni di vulnerabilità socio-economica e spendibile presso servizi accreditati.
Il Piano prevede anche l’inserimento stabile di psicologi nelle Case di comunità, a sostegno di anziani, minori, caregiver e nuclei fragili, oltre al progetto “Una casa per tutti” per il supporto all’accesso alla locazione. Approvati inoltre nuovi indirizzi per il Fondo “Dopo di Noi”, destinato a persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, con interventi per autonomia, domiciliarità e deistituzionalizzazione. Prevista, in caso di criticità, la nomina di commissari ad acta.
Sul fronte amministrativo, decisa la trasformazione di due Ipab con la nomina di un commissario per 90 giorni. In ambito agricolo e ambientale, approvato il Piano Antincendio Boschivo 2026, che integra scenari climatici futuri e rafforza prevenzione e lotta attiva agli incendi. Via libera anche alla strategia regionale AKIS per innovazione agricola, alla richiesta di calamità naturale per l’alto Ionio cosentino e alla riconferma del direttore di Calabria Verde.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|24/04/2026 - Trofeo dei Tre Mari 2026: al via da domani la 18ª edizione tra Polignano, Monopoli e Fasano
Prenderà il via domani, venerdì 24 aprile, la 18ª edizione del Trofeo dei Tre Mari, appuntamento di riferimento per la pallavolo giovanile del Sud Italia, in programma fino a domenica 26 aprile.
La manifestazione, organizzata dal CR FIPAV Puglia in collaborazione co...-->continua
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|24/04/2026 - Calabria, la Giunta approva il nuovo piano welfare e misure su fragilità, agricoltura e ambiente
La Giunta della Regione Calabria, riunita ieri sera e presieduta dal governatore Roberto Occhiuto, ha approvato una serie di provvedimenti su welfare, agricoltura e protezione ambientale. Su proposta dell’assessore al Welfare Pasqualina Straface, è stato aggio...-->continua
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|24/04/2026 - Ciclone Harry: Regione Calabria, dal 4 maggio online il portale per ristori immediati a imprese e balneari
“Nelle scorse settimane la Protezione civile della Regione Calabria ha attivato una piattaforma dedicata per la raccolta delle richieste di ristoro da parte delle attività produttive e delle famiglie che hanno subito ingenti danni a seguito del violento ciclon...-->continua
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|24/04/2026 - Foggia, donna uccisa in casa dal marito: la vittima è Stefania Rago
Un simbolo potente, le scarpette rosse, campeggiava sulla copertina Facebook di Stefania Rago, 46 anni, uccisa ieri sera dal marito con quattro colpi di pistola. Un dettaglio che oggi assume un significato tragico e profetico.
Il delitto è avvenuto ne...-->continua
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|23/04/2026 - MIM, Valditara incontra la Ministra dell’Istruzione spagnola Tolón
Il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha incontrato oggi al MIM la Ministra dell’Istruzione, della Formazione Professionale e dello Sport della Spagna Milagros Tolón. Nel corso del bilaterale, svoltosi in un clima di grande sintonia, è em...-->continua
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|23/04/2026 - Roma accoglie il Meeting Internazionale di Canottaggio Special Olympics
Domani, 24 aprile, prende il via a Roma il Meeting Internazionale di Canottaggio Special Olympics 2026, in programma fino al 26 aprile nella suggestiva cornice del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo.
Per tre giorni, il Circolo si trasformerà in un luogo ...-->continua
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|23/04/2026 - Sequestro da oltre 55 milioni sul fotovoltaico: indagini su incentivi del IV Conto Energia tra Italia e Olanda
Bari, sequestro da 55 milioni per incentivi sul fotovoltaico: indagate due società e quattro persone
Provvedimento del Gip di Roma su richiesta della Procura. Nel mirino presunte indebite percezioni legate al IV Conto Energia per impianti in provincia di C...-->continua
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CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.