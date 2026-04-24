Un fine settimana nel segno dello sportpertutti e della promozione del territorio. Il 26 aprile il Comitato Territoriale UISP di Matera sarà protagonista con due appuntamenti che interpretano pienamente i valori associativi: la XII edizione della Nove Colli Lucani, con partenza da Borgo La Martella, e il 4° Memorial Nicola Sanseverino  Motocavalcata nazionale, in programma a Tricarico (Matera). Due eventi diversi per disciplina, ma uniti dalla stessa visione di sport come esperienza accessibile, sostenibile e di comunità, capace di mettere al centro le persone e i territori.

La Nove Colli Lucani, organizzata in collaborazione con lAsd Team Bike Matera, si conferma uno degli appuntamenti più rappresentativi del ciclismo endurance del Mezzogiorno. Con oltre 350 partecipanti, è una manifestazione che va oltre la dimensione agonistica. Un viaggio dentro la Basilicata, tra paesaggi, borghi e comunità, che questanno propone tre percorsi pensati per diversi livelli di preparazione: il tracciato da 300 chilometri con 6 mila metri di dislivello e partenza alle 5, quello da 200 chilometri con 4 mila metri di dislivello e partenza alle 7, e il percorso da 100 chilometri con 2 mila metri di dislivello e partenza alle 8. Un evento che interpreta pienamente lidea UISP di sport come strumento di benessere, promozione ambientale e sviluppo dei territori interni, coniugando pratica sportiva, cicloturismo e scoperta della Basilicata.

Accanto alla grande prova ciclistica, il 4° Memorial Nicola Sanseverino, organizzato in collaborazione con l'Asd Enduro Tricarico, porterà a Tricarico appassionati da tutta Italia per una giornata dedicata al motorismo, alla memoria e alla natura. Il programma prevede iscrizioni dalle 8 al paddock del vecchio campo sportivo di via Lucana, partenza alle 9 e un percorso di 70 chilometri immersi nella natura, con varianti soft, hard ed extreme, ristoro a metà tracciato e la suggestiva salita finale Extreme. Una manifestazione che unisce passione sportiva e senso di comunità, nel segno di una pratica responsabile e condivisa.

Questo fine settimana - dichiara Michele Di Gioia, presidente del Comitato Territoriale UISP Matera - racconta bene lidentità della UISP e il significato dello sportpertutti: non solo attività sportiva, ma occasioni di incontro, inclusione, valorizzazione del territorio e crescita collettiva. La Nove Colli Lucani e il Memorial Sanseverino dimostrano come discipline diverse possano essere accomunate dagli stessi valori di partecipazione, rispetto dellambiente e promozione delle comunità locali. Sono eventi che mettono in rete associazioni, volontari, appassionati e territori, generando socialità e sviluppo.

A sostenere e rafforzare il valore di queste iniziative cè anche lUNPLI Basilicata, partner strategico in un percorso condiviso di promozione territoriale attraverso lo sport, in coerenza con il protocollo dintesa siglato con UISP. Unintesa che punta a fare dello sport uno strumento di valorizzazione dei borghi, delle identità locali e del turismo sostenibile, riconoscendo manifestazioni come queste occasioni concrete di sviluppo e racconto del territorio.