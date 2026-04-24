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|UISP Matera, un weekend tra sport, territorio e partecipazione con Nove Colli Lucani e Memorial Sanseverino
24/04/2026
|Un fine settimana nel segno dello sportpertutti e della promozione del territorio. Il 26 aprile il Comitato Territoriale UISP di Matera sarà protagonista con due appuntamenti che interpretano pienamente i valori associativi: la XII edizione della Nove Colli Lucani, con partenza da Borgo La Martella, e il 4° Memorial Nicola Sanseverino Motocavalcata nazionale, in programma a Tricarico (Matera). Due eventi diversi per disciplina, ma uniti dalla stessa visione di sport come esperienza accessibile, sostenibile e di comunità, capace di mettere al centro le persone e i territori.
La Nove Colli Lucani, organizzata in collaborazione con lAsd Team Bike Matera, si conferma uno degli appuntamenti più rappresentativi del ciclismo endurance del Mezzogiorno. Con oltre 350 partecipanti, è una manifestazione che va oltre la dimensione agonistica. Un viaggio dentro la Basilicata, tra paesaggi, borghi e comunità, che questanno propone tre percorsi pensati per diversi livelli di preparazione: il tracciato da 300 chilometri con 6 mila metri di dislivello e partenza alle 5, quello da 200 chilometri con 4 mila metri di dislivello e partenza alle 7, e il percorso da 100 chilometri con 2 mila metri di dislivello e partenza alle 8. Un evento che interpreta pienamente lidea UISP di sport come strumento di benessere, promozione ambientale e sviluppo dei territori interni, coniugando pratica sportiva, cicloturismo e scoperta della Basilicata.
Accanto alla grande prova ciclistica, il 4° Memorial Nicola Sanseverino, organizzato in collaborazione con l'Asd Enduro Tricarico, porterà a Tricarico appassionati da tutta Italia per una giornata dedicata al motorismo, alla memoria e alla natura. Il programma prevede iscrizioni dalle 8 al paddock del vecchio campo sportivo di via Lucana, partenza alle 9 e un percorso di 70 chilometri immersi nella natura, con varianti soft, hard ed extreme, ristoro a metà tracciato e la suggestiva salita finale Extreme. Una manifestazione che unisce passione sportiva e senso di comunità, nel segno di una pratica responsabile e condivisa.
Questo fine settimana - dichiara Michele Di Gioia, presidente del Comitato Territoriale UISP Matera - racconta bene lidentità della UISP e il significato dello sportpertutti: non solo attività sportiva, ma occasioni di incontro, inclusione, valorizzazione del territorio e crescita collettiva. La Nove Colli Lucani e il Memorial Sanseverino dimostrano come discipline diverse possano essere accomunate dagli stessi valori di partecipazione, rispetto dellambiente e promozione delle comunità locali. Sono eventi che mettono in rete associazioni, volontari, appassionati e territori, generando socialità e sviluppo.
A sostenere e rafforzare il valore di queste iniziative cè anche lUNPLI Basilicata, partner strategico in un percorso condiviso di promozione territoriale attraverso lo sport, in coerenza con il protocollo dintesa siglato con UISP. Unintesa che punta a fare dello sport uno strumento di valorizzazione dei borghi, delle identità locali e del turismo sostenibile, riconoscendo manifestazioni come queste occasioni concrete di sviluppo e racconto del territorio.
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Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua