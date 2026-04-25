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Rapina in gioielleria a Policoro, arrestati cinque uomini del brindisino

25/04/2026



La polizia ha arresto cinque uomini, tra i 30 e i 45 anni, originari del Brindisino, ritenuti coinvolti nella rapina avvenuta a Policoro, in provincia di Matera. Le accuse, a vario titolo, sono di rapina, ricettazione, danneggiamento seguito da incendio e detenzione di arma da sparo. Il colpo è stato messo a segno il 23 aprile all’interno di un centro commerciale della cittadina lucana. Quattro dei presunti responsabili, armati e con il volto coperto, hanno fatto irruzione in una gioielleria, distruggendo le vetrine e minacciando il personale, per poi impossessarsi di gioielli e preziosi in pochi minuti.
Dopo la fuga a bordo di un’Alfa Giulietta tra Basilicata e Puglia, le indagini congiunte della squadra mobile di Brindisi e della questura di Matera hanno permesso di fermare il gruppo. Il quinto uomo è stato individuato come proprietario di un terreno dove è stata trovata l’auto usata e una pistola. Tutti sono stati condotti in carcere, mentre proseguono gli accertamenti.




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Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



 



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