La polizia ha arresto cinque uomini, tra i 30 e i 45 anni, originari del Brindisino, ritenuti coinvolti nella rapina avvenuta a Policoro, in provincia di Matera. Le accuse, a vario titolo, sono di rapina, ricettazione, danneggiamento seguito da incendio e detenzione di arma da sparo. Il colpo è stato messo a segno il 23 aprile all’interno di un centro commerciale della cittadina lucana. Quattro dei presunti responsabili, armati e con il volto coperto, hanno fatto irruzione in una gioielleria, distruggendo le vetrine e minacciando il personale, per poi impossessarsi di gioielli e preziosi in pochi minuti.

Dopo la fuga a bordo di un’Alfa Giulietta tra Basilicata e Puglia, le indagini congiunte della squadra mobile di Brindisi e della questura di Matera hanno permesso di fermare il gruppo. Il quinto uomo è stato individuato come proprietario di un terreno dove è stata trovata l’auto usata e una pistola. Tutti sono stati condotti in carcere, mentre proseguono gli accertamenti.