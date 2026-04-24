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|Trofeo dei Tre Mari 2026: al via da domani la 18ª edizione tra Polignano, Monopoli e Fasano
24/04/2026
|Prenderà il via domani, venerdì 24 aprile, la 18ª edizione del Trofeo dei Tre Mari, appuntamento di riferimento per la pallavolo giovanile del Sud Italia, in programma fino a domenica 26 aprile.
La manifestazione, organizzata dal CR FIPAV Puglia in collaborazione con il Comitato Territoriale FIPAV Bari-Foggia, vedrà protagoniste le rappresentative regionali di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia, impegnate nei tornei maschile e femminile con formula a girone unico.
In campo scenderanno gli atleti nati dal 2010 per il settore maschile e le atlete nate dal 2011 per il settore femminile, confermando la vocazione del torneo alla crescita tecnica e formativa dei giovani.
Le gare si disputeranno tra Polignano a Mare, Monopoli e Fasano, con quattro campi attivi in contemporanea:
Campo 1 – Polignano a Mare, Palestra Carlettino – SMS “Sarnelli”
Campo 2 – Monopoli, Palazzetto dello Sport “Antonio Gentile”
Campo 3 – Fasano, Palestra I.I.S.S. “Leonardo Da Vinci”
Campo 4 – Fasano, Palestra I.I.S.S. “Gaetano Salvemini”
Il torneo entrerà nel vivo nelle giornate di venerdì e sabato con la fase a girone, mentre l’atto conclusivo è in programma domenica 26 aprile a Fasano.
Le finali si disputeranno sui campi di Fasano, con il Campo della Palestra I.I.S.S. “Leonardo Da Vinci” dedicato alle gare per il 3°-4° posto e il Campo della Palestra I.I.S.S. “Gaetano Salvemini” che ospiterà le finali 1°-2° posto e la premiazione.
Accanto all’aspetto tecnico, il Trofeo dei Tre Mari si conferma anche come momento di crescita per il settore arbitrale: saranno 30 gli arbitri coinvolti, provenienti da tutte le regioni partecipanti, con la presenza dei neo immessi nel ruolo regionale pugliese e di giovani arbitri in ottica promozione. Previsto inoltre un focus sugli osservatori arbitrali, con la partecipazione di 4 osservatori pugliesi, impegnati in un momento formativo dedicato nella giornata conclusiva insieme ad Alessandro Lamantia, Docente Nazionale, e con il confronto con Nico Castagna, barese, ex arbitro di Serie A e oggi supervisor dei campionati di Serie A e B.
Sarà possibile seguire risultati e aggiornamenti in tempo reale attraverso i link ufficiali del torneo, mentre la giornata di domenica sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube del CR FIPAV Puglia.
Tre giorni di grande pallavolo giovanile pronti a mettere in campo talento, confronto e crescita.
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CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.