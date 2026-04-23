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Arrestati gli autori della rapina a Policoro

23/04/2026



Cinque persone sono state arrestate dalla Squadra Mobile di Brindisi a seguito della rapina a mano armata avvenuta questa mattina in una gioielleria del centro commerciale di Policoro. L’operazione è stata condotta in stretta collaborazione con la Questura di Matera, il Commissariato di Policoro e i Carabinieri del Comando provinciale di Matera e della Compagnia del centro jonico. Lo riporta la Tgr Basilicata.




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Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



 



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