Cinque persone sono state arrestate dalla Squadra Mobile di Brindisi a seguito della rapina a mano armata avvenuta questa mattina in una gioielleria del centro commerciale di Policoro. L’operazione è stata condotta in stretta collaborazione con la Questura di Matera, il Commissariato di Policoro e i Carabinieri del Comando provinciale di Matera e della Compagnia del centro jonico. Lo riporta la Tgr Basilicata.