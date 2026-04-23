Nel 2025 le casse del Comune di Potenza hanno registrato entrate significative grazie alle sanzioni stradali. Secondo i dati diffusi da Facile.it su fonte Siope, aggiornati al 26 marzo 2026, gli incassi derivanti da multe hanno raggiunto i 3,7 milioni di euro. Una cifra che, insieme ai proventi di Matera, porta il totale dei due capoluoghi lucani a oltre 3,8 milioni, con la città dei Sassi ferma però a poco meno di 96mila euro. Il divario emerge anche dal dato pro capite: a Potenza ogni residente ha inciso mediamente per 58 euro, mentre a Matera appena 2 euro. Numeri rilevanti anche in altri centri lucani, come Ferrandina, con oltre 2,5 milioni di euro, Pisticci con più di 2 milioni e Scanzano Jonico con circa 1,4 milioni. Sul fronte assicurativo, l’Osservatorio RC auto di Facile.it segnala un premio medio in Basilicata pari a 527,99 euro a marzo 2026, in aumento dell’1,4% rispetto all’anno precedente.