|
|
|Carburanti in aumento: autotrasporto e agricoltura pugliese in difficoltà
12/03/2026
|L’aumento dei prezzi dei carburanti, accentuato dalla guerra in Medio Oriente e dal rischio di speculazioni, sta mettendo a rischio due settori chiave dell’economia pugliese: autotrasporto e agricoltura.
Secondo Confartigianato Trasporti Puglia, l’impennata del gasolio e dell’HVO colpisce duramente le imprese di trasporto, dove il carburante rappresenta quasi il 40% dei costi operativi. Le PMI del settore, già provate da inflazione e rincari energetici, rischiano difficoltà economiche e possibili fermi spontanei delle attività, con ricadute sulla logistica e sui prezzi dei beni.
Preoccupazioni analoghe arrivano dall’agricoltura. Confagricoltura Bari-BAT segnala come l’innalzamento dei costi energetici e dei carburanti incida su produzione e logistica, con possibili contraccolpi sui prezzi e sulla sostenibilità delle aziende agricole. L’associazione chiede procedure rapide per l’assegnazione delle quote di gasolio agricolo e interventi mirati per contenere i costi straordinari.
|
|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|12/03/2026 - Premio Troccoli Magna Graecia: oltre 40 anni di cultura e identità calabrese
Il termine per la presentazione delle candidature al 40° Premio Letterario Nazionale Troccoli Magna Graecia è appena scaduto il 10 marzo 2026. Le candidature prodotte sia dai singoli autori sia da parte di editori di varie regioni italiane hanno superato di gran lunga quelle...-->continua
|
|
|12/03/2026 - Carburanti in aumento: autotrasporto e agricoltura pugliese in difficoltà
L’aumento dei prezzi dei carburanti, accentuato dalla guerra in Medio Oriente e dal rischio di speculazioni, sta mettendo a rischio due settori chiave dell’economia pugliese: autotrasporto e agricoltura.
Secondo Confartigianato Trasporti Puglia, l’imp...-->continua
|
|
|12/03/2026 - Neos sospende il volo diretto Bari–New York per l’estate 2026
Tramite una nota stampa diffusa la Neos comunica la sospensione del collegamento diretto Bari – New York per la Summer 2026, nell’ambito di una revisione complessiva della propria programmazione di lungo raggio.
La decisione è legata all’evoluzione d...-->continua
|
|
|11/03/2026 - 30 maggio in Puglia: celebrazione di Giacomo Matteotti
Il 30 maggio ricorre l’anniversario dello storico discorso che l’on. Giacomo Matteotti pronunciò all’apertura della nuova Camera dei Deputati, dopo le prime elezioni politiche tenutesi nella primavera del 1924 in seguito all’approvazione del sistema maggiorita...-->continua
|
|
|11/03/2026 - Piano Mattei, l'acqua: al Senato il convegno di Sogesid
L'acqua non è solo un bene primario, ma rappresenta un elemento cruciale per la stabilità, la crescita e lo sviluppo sostenibile dei territori. Attraverso il Piano Mattei, l'acqua, insieme alle infrastrutture sostenibili, è tra gli assi portanti della cooperaz...-->continua
|
|
|11/03/2026 - Piano Mattei, l'acqua: al Senato il convegno di Sogesid
L'acqua non è solo un bene primario, ma rappresenta un elemento cruciale per la stabilità, la crescita e lo sviluppo sostenibile dei territori. Attraverso il Piano Mattei, l'acqua, insieme alle infrastrutture sostenibili, è tra gli assi portanti della cooperaz...-->continua
|
|
|11/03/2026 - Giulianova ricorda le vittime del Covid: due momenti di memoria promossi da CulturiAMO
GIULIANOVA – Un momento di raccoglimento, memoria e riflessione per non dimenticare una delle pagine più difficili della storia recente del nostro Paese. In occasione della Giornata Nazionale in ricordo delle Vittime del Covid, l’associazione CulturiAMO con il...-->continua
|
CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
|
NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
|
|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.