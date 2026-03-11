Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 11 marzo a Montescaglioso, intorno alle 15.50. Un giovane alla guida di un’utilitaria ha perso il controllo del veicolo, che è finito contro un palo in via Indipendenza. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi del 118 Basilicata, sia con un’ambulanza sia con l’eliambulanza, che hanno trasportato il ferito in codice rosso all’ospedale San Carlo di Potenza. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle condizioni del giovane.