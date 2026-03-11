HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
Scontro a Montescaglioso: giovane in gravi condizioni dopo lauto contro un palo

11/03/2026



Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 11 marzo a Montescaglioso, intorno alle 15.50. Un giovane alla guida di un’utilitaria ha perso il controllo del veicolo, che è finito contro un palo in via Indipendenza. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi del 118 Basilicata, sia con un’ambulanza sia con l’eliambulanza, che hanno trasportato il ferito in codice rosso all’ospedale San Carlo di Potenza. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle condizioni del giovane.




Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



 



