Domenica 15 marzo 2026, alle ore 10.30,Ferrandina si prepara ad accogliere un appuntamento di grande valore sportivo e sociale. Il Palasport Santamaria ospiterà la Match Week della Serie A1 di Power Chair Football, disciplina paralimpica che unisce tecnica, strategia e unintensità agonistica capace di coinvolgere il pubblico di ogni età.



In campo scenderanno la Pegaso AIAS Matera e lOltresport Trani, due realtà che da anni rappresentano un punto di riferimento nazionale per la crescita del movimento.



Liniziativa è organizzata da UNITRE  Università delle Tre Età, sede di Ferrandina, in collaborazione con FIPPS  Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport, nellambito del progetto UNITRE Gioca con la Matematica, che promuove lincontro tra educazione, sport e inclusione attraverso attività rivolte alla comunità.



Levento gode del patrocinio del Comune di Ferrandina, oltre che di Consiglio Regionale della Basilicata, e DIUSS  Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute, a testimonianza dellimpegno condiviso nel sostenere iniziative che valorizzano la partecipazione, laccessibilità e il diritto allo sport per tutti.



La giornata rappresenta unoccasione per avvicinarsi a una disciplina ancora poco conosciuta ma capace di raccontare, con forza e autenticità, il significato più profondo dello sport: superare i limiti, costruire comunità, generare opportunità.