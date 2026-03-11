HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
Ferrandina ospita la Serie A1 di Power Chair Football: una giornata di sport e inclusione al Palasport Santamaria

11/03/2026



Domenica 15 marzo 2026, alle ore 10.30,Ferrandina si prepara ad accogliere un appuntamento di grande valore sportivo e sociale. Il Palasport Santamaria ospiterà la Match Week della Serie A1 di Power Chair Football, disciplina paralimpica che unisce tecnica, strategia e unintensità agonistica capace di coinvolgere il pubblico di ogni età.

In campo scenderanno la Pegaso AIAS Matera e lOltresport Trani, due realtà che da anni rappresentano un punto di riferimento nazionale per la crescita del movimento.

Liniziativa è organizzata da UNITRE  Università delle Tre Età, sede di Ferrandina, in collaborazione con FIPPS  Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport, nellambito del progetto UNITRE Gioca con la Matematica, che promuove lincontro tra educazione, sport e inclusione attraverso attività rivolte alla comunità.

Levento gode del patrocinio del Comune di Ferrandina, oltre che di Consiglio Regionale della Basilicata, e DIUSS  Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute, a testimonianza dellimpegno condiviso nel sostenere iniziative che valorizzano la partecipazione, laccessibilità e il diritto allo sport per tutti.

La giornata rappresenta unoccasione per avvicinarsi a una disciplina ancora poco conosciuta ma capace di raccontare, con forza e autenticità, il significato più profondo dello sport: superare i limiti, costruire comunità, generare opportunità.


Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



