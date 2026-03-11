|
|Ferrandina ospita la Serie A1 di Power Chair Football: una giornata di sport e inclusione al Palasport Santamaria
|Domenica 15 marzo 2026, alle ore 10.30,Ferrandina si prepara ad accogliere un appuntamento di grande valore sportivo e sociale. Il Palasport Santamaria ospiterà la Match Week della Serie A1 di Power Chair Football, disciplina paralimpica che unisce tecnica, strategia e unintensità agonistica capace di coinvolgere il pubblico di ogni età.
In campo scenderanno la Pegaso AIAS Matera e lOltresport Trani, due realtà che da anni rappresentano un punto di riferimento nazionale per la crescita del movimento.
Liniziativa è organizzata da UNITRE Università delle Tre Età, sede di Ferrandina, in collaborazione con FIPPS Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport, nellambito del progetto UNITRE Gioca con la Matematica, che promuove lincontro tra educazione, sport e inclusione attraverso attività rivolte alla comunità.
Levento gode del patrocinio del Comune di Ferrandina, oltre che di Consiglio Regionale della Basilicata, e DIUSS Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute, a testimonianza dellimpegno condiviso nel sostenere iniziative che valorizzano la partecipazione, laccessibilità e il diritto allo sport per tutti.
La giornata rappresenta unoccasione per avvicinarsi a una disciplina ancora poco conosciuta ma capace di raccontare, con forza e autenticità, il significato più profondo dello sport: superare i limiti, costruire comunità, generare opportunità.
