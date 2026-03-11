Sono molto contento di leggere le parole del Presidente della LND Basilicata, Emilio Fittipaldi, sulla cultura sportiva, sulla lealtà, sul rispetto delle regole e soprattutto sulla funzione educativa e comunitaria di straordinaria importanza che lo sport ed il calcio hanno nella nostra società. In questo, do atto al Presidente e al suo Consiglio Direttivo di aver operato benissimo nel nostro territorio con risultati evidenti in termini di correttezza, lealtà e rispetto.

Raccolgo il suo spunto come stimolo per lavorare fianco a fianco per continuare a migliorare e promuovere la cultura sportiva sempre di più tra i nostri ragazzi, e tra tutti gli stakeholders dello sport. Porteremo, questa la mia proposta, con tutte le Federazioni che vorranno esserci, un nuovo progetto nelle scuole per diffondere in maniera quasi "ossessiva" la cultura sportiva in Basilicata, auspicando un lavoro affine nelle altre regioni italiane. Ciò per assumerci a pieno quella responsabilità educativa che lo sport ha e deve avere per costruire una società migliore