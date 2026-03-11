|
|
|30 maggio in Puglia: celebrazione di Giacomo Matteotti
11/03/2026
|Il 30 maggio ricorre l’anniversario dello storico discorso che l’on. Giacomo Matteotti pronunciò all’apertura della nuova Camera dei Deputati, dopo le prime elezioni politiche tenutesi nella primavera del 1924 in seguito all’approvazione del sistema maggioritario previsto dalla Legge Acerbo.
Denunciando senza alcun timore i brogli, le illegalità e le violenze commesse dai fascisti prima, durante e dopo le votazioni, Matteotti indicò con chiarezza all’opinione pubblica l’estrema pericolosità del fascismo italiano, intenzionato a realizzare un regime totalitario e una brutale dittatura reazionaria, che nei decenni seguenti avrebbero cancellato la democrazia costituzionale, annientato le libertà individuali e i diritti collettivi, oppresso gli oppositori, i lavoratori e i ceti più deboli della società, per condurre infine il nostro Paese nella scellerata tragedia del secondo conflitto mondiale, stringendo una alleanza subalterna con la Germania di Adolf Hitler.
Come è noto, l’on. Matteotti pagherà la fermezza e il coraggio del suo discorso, venendo prima rapito e poi barbaramente assassinato da un gruppo di sicari fascisti.
Per celebrare degnamente questa importante ricorrenza, la Sezione Pugliese della Fondazione “G. Matteotti” promuoverà l’avvio di iniziative e di eventi che nel primo anno di attività andranno a sottolineare il valore storico-politico e il profondo significato etico-morale che la figura del deputato di Fratta Polesine può trasmettere ancora oggi alle nuove generazioni.
|
|
|
|
|
