L’impennata dei prezzi dei carburanti torna al centro dell’attenzione del Governo. Di fronte ai continui rincari registrati negli ultimi giorni, il Garante per la sorveglianza dei prezzi presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha convocato una riunione d’urgenza della cabina di regia della Commissione di allerta. L’incontro, richiesto dal ministro Adolfo Urso e condiviso con le altre amministrazioni competenti, ha l’obiettivo di analizzare l’andamento dei listini dei prodotti petroliferi e verificare se dietro gli aumenti possano esserci fenomeni speculativi.



Intanto i prezzi alla pompa continuano a salire. Secondo la rilevazione di Staffetta Quotidiana, la benzina ha raggiunto i livelli più alti da quasi un anno, mentre il gasolio tocca valori che non si registravano da oltre tre anni e mezzo. In autostrada il prezzo del carburante servito arriva fino a circa 2,2 euro al litro.



A contribuire agli aumenti sono anche i ritocchi dei listini da parte delle compagnie: Q8 ha alzato di due centesimi il prezzo consigliato della benzina e di dieci quello del gasolio, mentre Tamoil ha registrato rincari ancora più consistenti, con sei centesimi in più sulla benzina e quattordici sul diesel. Crescono anche i prezzi del Gpl.



Secondo i dati dell’Osservatorio prezzi del ministero, la benzina self service si attesta in media a 1,782 euro al litro e il diesel a 1,965 euro. Nelle stazioni autostradali i prezzi sono più alti: la benzina self arriva a 1,867 euro al litro, mentre il gasolio supera i 2 euro.



L’aumento dei listini riaccende anche il dibattito sulle accise mobili. La normativa consente al Ministero dell’Economia di ridurre temporaneamente le accise per compensare l’aumento dell’Iva dovuto al rialzo del prezzo del petrolio. Secondo le analisi di Staffetta, le condizioni per attivare il meccanismo potrebbero esserci già, considerando che il prezzo del Brent è salito oltre i livelli di riferimento indicati nei documenti di finanza pubblica.



Le associazioni dei consumatori chiedono interventi immediati. Il Codacons segnala che in appena dieci giorni il prezzo del gasolio è aumentato di oltre il 14%, con un pieno che costa circa 12 euro in più rispetto a fine febbraio. L’associazione chiede al Governo un taglio delle accise di almeno 15 centesimi al litro. Anche Adoc parla di possibili fenomeni speculativi e propone una riduzione di almeno 20 centesimi sul diesel.



La tendenza al rialzo riguarda anche la Basilicata. Secondo i dati diffusi dal ministero, il prezzo medio della benzina si attesta intorno a 1,81 euro al litro, mentre il gasolio ha raggiunto circa 1,964 euro. Un aumento che pesa sempre di più sui bilanci di famiglie e imprese e che potrebbe spingere il Governo a valutare misure urgenti per contenere i rincari.