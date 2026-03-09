|
|Clima in Basilicata: Potenza tra le province più vivibili, Matera nella media
Secondo l’Indice del clima del Sole 24 Ore, basato sui dati 3bmeteo per il periodo 2015-2025, Potenza si colloca al 14° posto tra i capoluoghi italiani per clima, mentre Matera è al 39°. L’indice valuta parametri come soleggiamento, escursione termica, giorni freddi e precipitazioni estreme, fotografando il benessere climatico e l’impatto delle condizioni meteorologiche sulla vita quotidiana. Nel contesto nazionale, la Basilicata mostra quindi un clima mediamente favorevole, con Potenza tra le province interne più vivibili dal punto di vista climatico.
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua