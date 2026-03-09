Secondo l’Indice del clima del Sole 24 Ore, basato sui dati 3bmeteo per il periodo 2015-2025, Potenza si colloca al 14° posto tra i capoluoghi italiani per clima, mentre Matera è al 39°. L’indice valuta parametri come soleggiamento, escursione termica, giorni freddi e precipitazioni estreme, fotografando il benessere climatico e l’impatto delle condizioni meteorologiche sulla vita quotidiana. Nel contesto nazionale, la Basilicata mostra quindi un clima mediamente favorevole, con Potenza tra le province interne più vivibili dal punto di vista climatico.