HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
Potenza, interdittiva antimafia per impresa del settore estetico

9/03/2026



Il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha firmato stamane una nuova interdittiva antimafia nei confronti di una impresa individuale con sede legale in un comune della provincia ed operante nel settore dei servizi degli istituti di bellezza.


Il provvedimento è stato adottato a seguito delle verifiche condotte sulla richiesta di informazione antimafia pervenuta tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) da parte della Regione Basilicata - Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura (U.E.C.A.), avendo l’impresa individuale partecipato ad un bando PSR per fondi rurali. Gli esiti dell’istruttoria, con le valutazioni del Gruppo Interforze Antimafia della Prefettura, hanno accertato l’esistenza di elementi sintomatici di un pericolo di infiltrazione mafiosa, con possibile condizionamento delle scelte imprenditoriali, considerata la contiguità con elementi appartenenti a sodalizi criminali locali dei clan Riviezzi e Cassotta. “E’ necessario tenere la guardia sempre alta per scongiurare le infiltrazioni criminali nel sistema economico legale lucano, preservandolo.


Per questo, il sistema prefettizio della prevenzione antimafia è assolutamente strategico e fondamentale nel garantire l’ordine pubblico economico ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione, grazie al prezioso lavoro condotto con grande impegno e professionalità dai componenti del Gruppo Interforze Antimafia che opera in Prefettura”, le parole del Prefetto Campanaro a margine della firma dell’ ultima interdittiva che si aggiunge alle 65 misure amministrative antimafia adottate in provincia di Potenza da gennaio 2022.




ALTRE NEWS

CRONACA

10/03/2026 - Atti vandalici contro la sede del Pd Basilicata
10/03/2026 - Elezioni Comunali ad Accettura, Craco, Grottole, Salandra, San Giorgio L e Tursi il 24 e 25 maggio
9/03/2026 - Potenza, interdittiva antimafia per impresa del settore estetico
9/03/2026 - Clima in Basilicata: Potenza tra le province più vivibili, Matera nella media

SPORT

9/03/2026 - Campo federale di Potenza danneggiato da un elicottero: la CR Basilicata interviene per il ripristino
9/03/2026 - Donato Telesca sul tetto dEuropa
9/03/2026 - A SantAngelo Le Fratte la prova del Campionato Regionale Enduro
9/03/2026 - Rinascita Lagonegro, occasione sfumata: l'Abba Pineto rimonta da 2-0 e passa al quinto set

Sommario Cronaca                                  Sommario Sport
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



 



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo