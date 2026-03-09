|
|A SantAngelo Le Fratte la prova del Campionato Regionale Enduro
9/03/2026
|Domenica 8 marzo 2026, SantAngelo Le Fratte ha ospitato una tappa del Campionato Regionale Enduro BasilicataPugliaCalabriaCampania, registrando unaffluenza record e grande entusiasmo tra piloti e pubblico.
La manifestazione ha fatto registrare numeri record con 240 piloti iscritti, impegnati nelle categorie Mini Cross, Enduro Sprint ed Enduro.
Il tracciato, tecnico e spettacolare, ha messo alla prova i partecipanti tra prove speciali e passaggi selettivi, entusiasmando il numeroso pubblico presente. Piloti provenienti da diverse regioni del Sud Italia si sono sfidati in una giornata allinsegna dello sport e delladrenalina, confermando la crescita e il forte interesse verso lenduro.
Al termine della competizione, nella classifica assoluta, la vittoria è andata a Jacopo Andrea Schifo del Motoclub Terra dOtranto (Puglia). Secondo posto per Davide Gallo del Motoclub Triumph Salerno (Campania), mentre il terzo gradino del podio è stato conquistato da Michele Senese del Motoclub 100% (Campania).
Grande soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori del Motoclub Basilicata All Road, guidato dal giovane presidente Nicola Positino, noto anche per il suo importante palmarès sportivo. La gara si è svolta regolarmente e in piena sicurezza, ricevendo apprezzamenti da piloti, addetti ai lavori e appassionati.
La riuscita della manifestazione consolida SantAngelo Le Fratte come una delle tappe più apprezzate del calendario regionale e interregionale dellenduro. A testimonianza della qualità organizzativa dellevento, nel weekend di gara si sono registrate anche presenze di dirigenti nazionali della Federazione Motociclistica Italiana, che hanno voluto constatare da vicino il lavoro svolto dal motoclub.
Un segnale importante che conferma la crescita della manifestazione e apre la strada alla possibilità di ospitare in futuro competizioni di livello sempre più elevato, anche di carattere nazionale e oltre.
Foto: da sinistra il consigliere federale nazionale della Federazione Motociclistica Italiana, Francesco Mezzasalma; il presidente del Motoclub Basilicata All Road, Nicola Positino; e il direttore di gara Enzo Petraglia, durante la manifestazione di SantAngelo Le Fratte.
CRONACA
SPORT
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua